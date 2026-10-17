انتقاد امام جمعه بغداد از ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان

جوان آنلاین: آیت‌الله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد از تصمیم ضد دینی حکومت جمهوری آذربایجان برای ممنوعیت حجاب در مدارس، مواضع تاسف بار دولت عراق علیه یمن در همسویی با رژیم سعودی انتقاد کرد و خواستار صیانت از آزادی‌های دینی و تشکیل دولتی باثبات در عراق بر پایه اراده مردم، شایسته‌سالاری و استقلال سیاسی شد.

به گزارش تسنیم، الموسوی اظهار داشت: ممنوعیت استفاده دانش‌آموزان و معلمان از حجاب، نقض آزادی دینی است؛ به‌ویژه آنکه اکثریت جامعه جمهوری آذربایجان، با وجود دهه‌ها حاکمیت کمونیستی و مبارزه با دین و شعائر مذهبی، همچنان بر هویت اسلامی خود پایبند هستند.

وی با اشاره به موضع دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله‌العظمی سید علی سیستانی درباره ضرورت رسیدگی به این موضوع، تأکید کرد که مسئله حجاب را باید موضوعی مرتبط با فرهنگ و هویت جامعه دانست، نه صرفاً مسئله‌ای مربوط به چند مورد فردی. الموسوی همچنین ضمن اعلام همبستگی با مردم جمهوری آذربایجان، از علما، حوزه‌های علمیه و مسلمانان و غیرمسلمانان خواست این‌گونه اقدامات را محکوم کنند.

امام جمعه بغداد در ادامه درباره احتمال گسترش محدودیت‌ها علیه آزادی‌های دینی در عراق هشدار داد و با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر سفر زائران عراقی و غیرعراقی برای زیارت عتبات مقدس در ایران و عراق، از نبود واکنش گسترده مردمی در برابر این محدودیت‌ها انتقاد کرد.

وی بر ضرورت پاسداری از دین، مذهب و میراث دینی تأکید کرد و درباره تکرار نقض حقوق علما و جوانان متدین، مشابه آنچه در دوره حکومت پیشین عراق رخ داد، هشدار داد.

الموسوی در بخش دیگری از سخنان خود، مناقشه یمن را مسئله‌ای مرتبط با حق و عدالت دانست و با یادآوری سال‌های جنگ و محاصره این کشور، تصریح کرد که اظهارات مقام‌های عراقی در حمایت از مواضع عربستان سعودی، به معنای مشارکت در این مناقشه است، نه بی‌طرفی دیپلماتیک.

وی با انتقاد از قرار گرفتن دولت عراق در برابر مردم یمن تأکید کرد که بغداد ملزم به مداخله در جنگ نیست، اما نباید در برابر مردمی که با کشتار و محاصره رو‌به‌رو هستند، جانب یک طرف را علیه طرف دیگر بگیرد.

امام جمعه بغداد همچنین اتکا به موازنه‌های متغیر قدرت را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به پیشروی میدانی جنبش انصارالله و دیگر نیرو‌های مسلح یمن، از نارضایتی بخش‌هایی از جامعه عراق از موضع رسمی کشور در قبال یمن سخن گفت. وی در عین حال درباره پیامد‌های سیاست‌های مبتنی بر ظلم و محاسبات کوتاه‌مدت هشدار داد.