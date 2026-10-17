تاکید ترکیه و مصر بر از سرگیری روند دیپلماتیک میان آمریکا و ایران

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه پنجاه و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی که در بغداد، پایتخت عراق برگزار شد، با، بدر عبدالعاطی، همتای مصری خود دیدار کرد.

جوان آنلاین: سفیر نادر زکی، سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر اظهار داشت که در این دیدار تحولات منطقه‌ای، از جمله موضوع ایران، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، و به گزارش الجزیره، عبدالعاطی بر اهمیت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، حمایت از راه‌حل‌های سیاسی و تشدید هماهنگی و مشورت در چارچوب مکانیسم چهارجانبه منطقه‌ای تأکید کرد.

وی همچنین تأکید کرد که این امر به کاهش تنش‌ها و افزایش امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی مصر همچنین بر مخالفت با هرگونه نقض امنیت کشور‌های خلیج فارس یا استفاده از تنگه‌ها و گذرگاه‌های دریایی به عنوان ابزاری برای فشار یا تشدید اوضاع تأکید کرد.

دو وزیر تلاش‌های در حال انجام و پیشنهاد‌های ارائه شده برای دستیابی به توافقی را که به مهار تنش‌ها و کاهش تنش‌ها کمک کند، بررسی کردند.

آنها بر ضرورت بازگشت به گفت‌و‌گو و از سرگیری روند دیپلماتیک از طریق مذاکره و دستیابی به تفاهم بین ایالات متحده و ایران تأکید کردند و آن را تنها راه پایان دادن به بحران فعلی و جلوگیری از تشدید تنش‌هایی دانستند که به شدت به منافع همه کشور‌های منطقه آسیب می‌رساند.

سخنگو افزود که دو وزیر همچنین درباره وضعیت یمن و اهمیت حمایت از نهاد‌های ملی دولتی گفت‌و‌گو کردند. آنها همچنین حملات به عربستان سعودی را محکوم کردند. دو وزیر در مورد آخرین تحولات بحران سودان تبادل نظر کردند.

وزیر عبدالعاطی بر لزوم حفظ وحدت، حاکمیت، تمامیت ارضی و نهاد‌های ملی سودان و حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق سیاسی برای بحران که مطابق با آرمان‌های مردم برادر سودان باشد، تأکید کرد.

این گفت‌و‌گو‌ها همچنین به تحولات لیبی پرداخت، جایی که وزیر عبدالعاطی بر اهمیت حمایت از روند سیاسی، پایان دادن به تفرقه و اتحاد نهاد‌های ملی به گونه‌ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لیبی را حفظ کند، تأکید کرد.

در این دیدار همچنین به تحولات سوریه پرداخته شد، جایی که دکتر بدر عبدالعاطی بر اهمیت حمایت از ثبات در سوریه و حفظ حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی آن، قادر ساختن دولت سوریه به انجام مسئولیت‌های خود و حفظ امنیت و ثبات کشور تأکید کرد.

او همچنین مخالفت کامل خود را با حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه تأیید کرد.

در این زمینه، هر دو طرف بر اهمیت ادامه هماهنگی و مشورت در چارچوب سازوکار چهارجانبه منطقه‌ای، تشدید تلاش‌های مشترک برای حمایت از راه‌حل‌های سیاسی برای بحران‌های منطقه‌ای، کاهش تنش‌ها و تحکیم امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند.