جایزه صلح ترامپ در آستانه لغو

جیانی اینفانتینو در نشست اخیر فیفا با انتقادات شدید اعضا درباره اهدای جایزه صلح به دونالد ترامپ رو‌به‌رو شد و بر اساس گزارش مطبوعات بریتانیایی، اعضای کمیته او را تحت فشار گذاشته‌اند تا این جایزه را لغو یا بار سیاسی آن را حذف کنند.

جوان آنلاین: جیانی اینفانتینو در یکی از نشست‌های فیفا با جنجال‌های زیادی رو‌به‌رو شد، از جمله اهدای جایزه صلح به دونالد ترامپ. بر اساس گزارش دیلی میرور، رئیس فیفا از سوی چندین عضو کمیته سازماندهی فیفا تحت فشار است تا جایزه سطح فیفا را لغو کند یا بار سیاسی آن را بردارد.

به گزارش ایسنا، گروه مسئولیت اجتماعی، متشکل از ۲۲ نماینده که وظیفه تصمیم‌گیری در این باره را بر عهده دارند، حکم خود درباره این جایزه در نشست بعدی شورای فیفا در دوحه اعلام خواهد کرد.

نشست فیفا در دوحه قطر دو ماه دیگر برگزار می‌شود و گفته شده در این نشست به طور رسمی لغو این جایزه اعلام خواهد شد.

جایزه صلح فیفا در نوامبر ۲۰۲۵ توسط جانی اینفانتینو و بدون مشورت با شورای فیفا پایه‌گذاری شد و قرار بود سالانه به افرادی اهدا شود که برای صلح و وحدت جهانی تلاش می‌کنند. نخستین دوره این جایزه در دسامبر ۲۰۲۵ و در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشنگتن به دونالد ترامپ اهدا شد. این تصمیم جنجال گسترده‌ای به پا کرد، چون فیفا بر اساس اساسنامه خود موظف به حفظ بی‌طرفی سیاسی است.