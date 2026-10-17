وقوع حادثه دریایی در سواحل یمن

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) امروز شنبه گزارش داد که یک حادثه دریایی در سواحل شرقی یمن رخ داده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این خصوص ادامه داد: گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه در ۱۴۰ مایل دریایی جنوب شرقی «المکلا» در یمن دریافت شده است. ناخدای یک نفت‌کش حامل گاز طبیعی مایع (LNG) گزارش داده که یک قایق کوچک با ۷ سرنشین به این کشتی نزدیک شده است.

این سازمان سپس اضافه کرد: سرنشینان قایق ۲ گلوله به سمت نفت‌کش شلیک کردند که در پی آن، تیم امنیتی مسلح مستقر در نفت کش نیز ۲ تیر هوایی هشداردهنده به سوی قایق مذکور شلیک کردند؛ اقدامی که موجب شد قایق تغییر مسیر دهد. به شناور‌ها توصیه می‌شود ضمن احتیاط در تردد، هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند؛ این در حالی است که مقامات مربوطه در حال بررسی این حادثه هستند.