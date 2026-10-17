رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران در مسابقات جهانی آمریکا را تبریک گفتند و درخشش جوانان را مایه امید به آینده‌ای درخشان دانستند.

جوان آنلاین: حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران را در مسابقات بین المللی امید‌های جهان در آمریکا، به این قهرمانان افتخار آفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک می‌گویم.

درخشش جوانان میهن، اهتزاز پرچم شوق انگیز ایران و طنین انداز شدن سرود ملی جمهوری اسلامی در میادین مختلف، تلألو امید‌های ملت به جوانان خود در مسیر تحقق آینده‌ای درخشان و پرشکوه است.

دعای خیر اینجانب بدرقه راه همه جوانان ایران سرافراز.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۵ مهر ۱۴۰۵

تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران با درخشش در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ لاس‌وگاس، سه مدال طلا و دو برنز کسب کرد و بر بام کشتی جهان ایستاد.