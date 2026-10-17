ادامه غیبت کاپیتان پرسپولیس در لیگ برتر

جوان آنلاین: تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی ادامه دارد که محمدحسین کنعانی زادگان به دلیل پشت سر گذاشتن دوره نقاهت خود همچنان از حضور در تمرینات گروهی منع شده است و نمی تواند همراه با سرخپوشان پایتخت تمرین کند.

مدافع سرخ ها که دو بازی قبلی را هم به دلیل آسیب دیدگی از دست داده بود در دیدار روز دوشنبه مقابل مس شهربابک هم توانایی بازی کردن ندارد تا همچنان دور از مسابقات باشد.

کادر پزشکی پرسپولیس در تلاش است کاپیتان اول پرسپولیس را برای بای با فولاد خوزستان در هفته دهم آماده کند اما این موضوع نیز بستگی به بازگشت کنعانی زادگان به تمرینات گروهی، پس از بازی با شهربابک دارد.

حال باید دید آیا کادر فنی سرخپوشان پایتخت خواهان حضور این بازیکن در کاروان پرسپولیس برای سفر به شهربابک خواهد بود یا ترجیح می دهد کنعانی زادگان در تهران بماند و زیر نظر کادر پزشکی پرسپولیس دوره نقاهت خود را پشت سر بگذارد.