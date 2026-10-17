چین خواستار بازگشت ایران و آمریکا به مدار دیپلماسی شد

وزیر امور خارجه چین در هفتمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در باکو، خواستار بازگشت ایران و آمریکا به مسیر سیاسی و دیپلماتیک برای حل اختلافات شد.

جوان آنلاین: وانگ یی که به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهوری چین در هفتمین نشست سران سیکا در باکو شرکت کرده بود، برضرورت حفظ صلح و ثبات در آسیا تاکید کرد.

وی افزود: این قاره نیازی به تفکر جنگ سرد و رویارویی بلوکی ندارد و مسائل آسیا باید از طریق همکاری و همبستگی کشورهای منطقه حل‌وفصل شود.

وزیر امور خارجه چین همچنین بر لزوم پایبندی به رویکرد امنیت مشترک، جامع، مشارکتی، پایدار و غیرقابل تفکیک تاکید کرد.

این مقام ارشد چینی به تحولات خاورمیانه اشاره کرد و خواستار بازگشت ایران و آمریکا به مسیر سیاسی و دیپلماتیک برای حل اختلافات طرفین شد.

وی همچنین ضرورت خویشتن‌داری طرف‌های درگیر در یمن، تاکید کرد.

وانگ یی در این نشست بر احترام به حاکمیت و امنیت کشورهای منطقه تاکید و حفظ ثبات زنجیره‌های تامین و باز ماندن آبراه‌های مهم بین‌المللی از جمله تنگه هرمز و دریای سرخ را ضروری دانست.

وزیر امور خارجه چین همچنین به مساله فلسطین اشاره و بر ضرورت بازگشت هرچه سریع‌تر این موضوع به مسیر صحیح راه‌حل دو دولتی، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه افغانستان، بخش جدایی‌ناپذیر امنیت آسیا است، خواستار تقویت هماهنگی منطقه‌ای درباره افغانستان، ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به مردم این کشور شد.

این مقام ارشد چینی همچنین خواستار اقدام عملی کابل برای مقابله با گروه‌های تروریستی و افراطی شد.

وانگ یی در این نشست، توسعه را کلید حل مسائل دانست و بر هم‌افزایی ابتکار کمربند و راه چین با برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای مختلف، حفظ فضای باز همکاری، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، تامین امنیت و کارآمدی کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی و تقویت زنجیره تامین مواد اولیه راهبردی، منابع انرژی و مواد غذایی، تاکید کرد.

وزیر امور خارجه چین ضمن تاکید برضرورت احترام به انتخاب مستقل کشورها در زمینه مسیر توسعه و الگوهای حکمرانی، خواستار تقویت گفت‌وگوی تمدن‌ها و تبادل فرهنگی میان کشورهای آسیایی شد.

وی گسترش همکاری در حوزه‌های فرهنگ، گردشگری، بهداشت، زنان، جوانان، رسانه‌ها و اندیشکده‌ها را از عوامل موثر در افزایش ارتباطات مردمی و تقویت درک متقابل میان ملت‌ها، برشمرد.

وانگ یی همچنین بر ضرورت تقویت حکمرانی جهانی و جایگاه سازمان ملل متحد تاکید کرد و خواستار صیانت از اصول بنیادین منشور ملل متحد، ارتقای ظرفیت حکمرانی دیجیتال، مقابله با بلایای طبیعی و تقویت توانمندی‌های بهداشت عمومی، شد.