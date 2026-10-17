رئیس‌جمهور مصر در اظهاراتی درباره آمادگی قاهره برای دفاع از عربستان سعودی در صورت درخواست ریاض، احتمال گسترش همکاری‌های دفاعی مصر با ائتلاف سه‌جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان را مطرح کرده است.

جوان آنلاین: عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در اظهاراتی خواستار برگزاری نشست اضطراری پارلمان این کشور برای بررسی صدور مجوز دفاع از عربستان سعودی در صورت درخواست ریاض شد.

وی تاکید کرد که هدف از این مجوز، دفاع از امنیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است و به معنای جنگ با هیچ طرفی نیست.

السیسی همچنین اعلام کرد مصر در چارچوب دستورالعمل‌های سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و ولیعهد این کشور، هر اقدامی را که ریاض برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود درخواست کند، اجرا خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در چارچوب همکاری‌های نظامی سه‌جانبه، پیشتر توافقی را امضا کرده بودند.