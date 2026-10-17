کد خبر: 1385246
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱
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آموزش هوش مصنوعی به یک میلیون دانش‌آموز

احمد محمودزاد رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی از هدف‌گذاری آموزش هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی به بیش از یک میلیون دانش‌آموز مدارس غیردولتی کشور در سال تحصیلی جاری خبر داد.

جوان آنلاین:  احمد محمودزاده، در آیین اختتامیه دوره مدرسان میانی آموزش هوش مصنوعی مدارس غیردولتی کشور در شیراز، با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان برای توسعه آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی در مدارس غیردولتی، اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری، آموزش هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی برای بیش از یک میلیون دانش‌آموز این مدارس هدف‌گذاری شده است.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه تحقق این هدف، نیازمند توانمندسازی معلمان و ایجاد شبکه‌ای از نیروهای متخصص در مدارس است، افزود: در مرحله نخست، آموزش‌های مقدماتی هوش مصنوعی برای جمع زیادی از معلمان مدارس غیردولتی در پنج قطب آموزشی کشور برگزار شد و بخشی از معلمان نیز با ورود به دوره‌های پیشرفته و تخصصی، مسیر توانمندسازی خود را ادامه دادند.

محمودزاده ادامه داد: پس از برگزاری دوره‌های تخصصی، ارزیابی‌های علمی و عملی و انجام مصاحبه‌های تخصصی، تعدادی از معلمان توانمند به‌عنوان راهبر و تسهیلگر آموزش هوش مصنوعی انتخاب شدند تا در انتقال دانش و توسعه این آموزش‌ها در میان معلمان مدارس غیردولتی نقش‌آفرینی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد سازمان در توزیع ظرفیت‌های آموزشی، تصریح کرد: سهم هر استان از تسهیلگران بر اساس تعداد مدارس و جمعیت دانش‌آموزی تعیین شده است تا توسعه آموزش‌های هوش مصنوعی با رویکرد عدالت آموزشی و متناسب با ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور دنبال شود.

وی همچنین از استمرار برنامه توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی در سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: با توجه به حضور بیش از ۲۸۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی، آموزش سایر معلمان نیز در قالب دوره‌های جدید دنبال خواهد شد تا زمینه لازم برای انتقال مفاهیم و مهارت‌های هوش مصنوعی به دانش‌آموزان فراهم شود.

محمودزاده با تأکید بر ضرورت توجه به مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی توانمند، مدرسه را مهم‌ترین بستر برای شکل‌گیری آینده کشور دانست و خاطرنشان کرد: پیشرفت کشور در گرو تربیت نسلی توانمند، خلاق و برخوردار از مهارت‌های مورد نیاز آینده است و هر اندازه آموزش‌های علمی، مهارتی و تربیتی در مدارس تقویت شود، زمینه توسعه و پیشرفت کشور نیز بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامه آن است که معلمان پس از دریافت آموزش‌های پایه و تخصصی، توانایی انتقال مفاهیم هوش مصنوعی به دانش‌آموزان را به دست آورند و آموزش این فناوری از یک دوره آموزشی مقطعی، به فرآیندی مستمر و اثرگذار در مدارس تبدیل شود.

برچسب ها: احمد محمودزاده ، هوش مصنوعی ، سازمان مدارس غیردولتی
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