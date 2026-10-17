کد خبر: 1385244
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

رزمایش مشترک آمریکایی- صهیونیستی در عراق و تبعات خطرناک آن

صهیونیست در حالی که برخی منابع رسانه ای از برگزاری مانور مشترک آمریکایی- صهیونیستی در آسمان عراق خبر می دهند، یک روزنامه عرب زبان پیامدهای این اقدام خطرناک را تشریح کرد.

جوان آنلاین: روزنامه الکترونیکی رای الیوم در گزارشی با اشاره به انتشار اخبار منابع رسانه‌ای مبنی بر رزمایش نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسمان عراق در شب ۱۲ اکتبر ماه جاری، نوشت که در این رزمایش نظامی، جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵ به همراه هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی شرکت داشتند.

به گزارش مهر، نویسنده با اشاره به اینکه هیچ واکنش رسمی از سوی حاکمیت عراق نسبت به این نقض آشکار حریم هوایی ابراز نشده است؛ افزود که برگزاری این رزمایش کاملاً با موضع اعلام‌ شده‌ عراق در تناقض است، چرا که دولت عراق عراق اعلام کرده است هرگز طرفی در هیچ‌یک از جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه نخواهد بود و اجازه نخواهد داد زمین و آسمانش سکوی حمله علیه کشورهای همسایه، به‌ ویژه ایران، قرار گیرد.

همزمان با این تجاوز، «تام باراک»، نماینده‌ آمریکا در عراق و سوریه، در دیدار با مقامات عراقی و در حضور سفیر یا کاردار آمریکا در عراق اظهار داشت که آمریکا از استان نینوا و تحکیم روابط با آن حمایت می‌کند.

نویسنده این مطلب می افزاید که این رزمایش‌ مشترک آمریکایی صهیونیستی حامل چندین پیام است:

اول اینکه آمریکا هیچ‌ گونه احترامی برای حاکمیت عراق و موضع اعلام‌ شده و بی‌طرفانه‌ی این کشور در قبال درگیری‌ها و جنگ‌هایی که عراق طرفی در آن‌ها نیست، قائل نیست.

دوم اینکه این آمریکا است که کنترل کامل حاکمیت بر آسمان و فضای عراق را در دست دارد.

سوم اینکه گفتار و رفتار آمریکا در خصوص روابط خود با عراق متناقض با یکدیگر است.

چهارم اینکه تصمیم‌سازان کاخ سفید، وزارت خارجه، وزارت جنگ و شورای امنیت ملی آمریکا در جریان این رزمایش مشترک با رژیم صهیونیستی، هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای پیرامون تأثیر این تجاوز بر روابط دوجانبه نداشته‌اند؛ بلکه برعکس، از ثبات این روابط و استمرار آن و عدم خدشه‌ به سطح روابط اطمینان کامل دارند.

رأی الیوم می افزاید که دولت عراق هیچ اعتراضی به این تجاوز نکرده است؛ به‌ویژه که این اقدام با مشارکت رژیمی صورت گرفته که همچنان در وضعیت جنگ یا خصومت با عراق قرار دارد.

این مقاله در پایان تصریح کرد که درست است که آمریکا همچنان دلارهای نفتی عراق را به گروگان گرفته است، اما این امر سکوت دولت در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت هوایی عراق را توجیه نمی‌کند.

برچسب ها: رزمایش مشترک ، امریکا و اسراییل ، عراق
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