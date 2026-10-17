دولت سعودی دوباره هشدار داد: حق تصویربرداری از حملات را ندارید

هم‌زمان با تشدید حملات یمن به عربستان، مقامات سعودی بار دیگر درباره تصویربرداری از محل اصابت موشک‌ها و پهپادها هشدار داده‌اند؛ گزارش‌ها نیز از بازداشت شماری از فیلم‌برداران حکایت دارد.

جوان آنلاین: سازمان دفاع مدنی عربستان امروز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای درباره تصویربرداری از حملات موشکی و پهپادی به این کشور هشدار داد و بار دیگر اعلام کرد که انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به رهگیری موشک‌ها و پهپادها و محل اصابت آن‌ها می‌تواند پیگرد قانونی در پی داشته باشد.

این هشدار در شرایطی صادر شده است که حملات ارتش و انصارالله یمن به مواضع و تأسیسات عربستان افزایش یافته و انتشار تصاویر مربوط به این حملات، نگرانی مقام‌های سعودی درباره بازتاب خسارات و عملکرد سامانه‌های پدافندی این کشور را تشدید کرده است.

وزارت کشور عربستان پیش‌تر نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که فیلم‌برداری، انتشار یا به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مقابله با موشک‌ها و پهپادها و محل اصابت آن‌ها، افراد را در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

بازداشت اتباع خارجی

در همین زمینه، سفارت آمریکا در ریاض روز ۱۲ اکتبر اعلام کرد که شماری از اتباع آمریکایی به دلیل تصویربرداری از رویدادهای اخیر در عربستان بازداشت شده‌اند. این سفارتخانه بدون اعلام تعداد بازداشت‌شدگان یا مشخص کردن وضعیت آزادی آن‌ها، درباره خطرات حقوقی تصویربرداری از حملات هشدار داد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از شماری از اتباع خارجی ساکن ریاض گزارش داد که آشنایان آن‌ها به دلیل فیلم‌برداری از حملات یمن و انتشار تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند.

هشدار ویژه به اتباع هند و جنوب شرق آسیا

هم‌زمان با تشدید این محدودیت‌ها، سفارت هند در ریاض در روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر با انتشار اطلاعیه‌هایی از اتباع هندی خواست دستورالعمل‌های مقام‌های محلی را رعایت کنند و در زمان حملات هوایی در داخل ساختمان‌ها بمانند.

این سفارتخانه همچنین هشدار داد که فیلم‌برداری، انتشار تصاویر یا به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به رهگیری موشک‌ها و پهپادها و محل اصابت آن‌ها می‌تواند بر اساس قوانین محلی مسئولیت حقوقی در پی داشته باشد.

این هشدارها در حالی صادر شده است که گزارش‌هایی نیز درباره محدودیت‌های مشابه برای کارگران خارجی، از جمله اتباع فیلیپینی، منتشر شده است.

رسانه‌های فیلیپینی پیش‌تر از هشدار دولت این کشور به کارگران فیلیپینی شاغل در عربستان درباره تصویربرداری و انتشار محتوای مرتبط با حملات خبر داده بودند.

ممنوعیت تصویربرداری از محل اصابت حملات نیروهای مسلح یمن در حالی است که ارتش سعودی در عمده موارد، مدعی ره‌گیری و مقابله با این حملات می‌شود و به ندرت به اصابت‌ها اعتراف می‌کند؛ در این شرایط انتشار ویدئوهای انفجارها و اصابت‌ها، پروپاگانداری رسانه‌ای ریاض را زیر سؤال برده است.