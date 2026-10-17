حماس: در حمایت از کشاورزان علیه اشغالگران به پا خیزید

عضو بارز حماس خواستار بسیج گسترده فلسطینی ها در شهرها، روستاها و اردوگاه‌های کرانه باختری برای مقابله با موج حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینی ها و اموال آنان شد.

جوان آنلاین: عبدالرحمن شدید، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، خواستار بسیج گسترده فلسطینی ها در شهرها، روستاها و اردوگاه‌های کرانه باختری برای مقابله با موج حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینی ها و اموال آنان شد.

وی افزود: حملات شهرک‌نشینان همزمان با آغاز فصل برداشت زیتون در کرانه باختری به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این اقدامات در چارچوب جنگ پاکسازی قومی اشغالگران علیه ملت فلسطین، سرزمین و مقدسات آن صورت می‌گیرد.

این عضو برجسته حماس بیان کرد: گسترش این حملات ضرورت بسیج گسترده و مقابله با آن‌ها را افزایش داده است.

وی خواستار حمایت از کشاورزان فلسطینی شد که با موج خطرناکی از آزار و حملات شهرک‌نشینان، تحت حمایت نیروهای اشغالگرصهیونیستی، مواجه هستند.

او همچنین خواستار تشدید فعالیت‌های مقاومتی با همه ابزارهای ممکن برای بازداشتن شهرک‌نشینان از ادامه حملات شد و تاکید کرد: ملت ما در برابر این تجاوز فزاینده تسلیم نخواهد شد، همچنان به سرزمین و مقدسات خود پایبند خواهد ماند و با تمام توان از آن‌ها دفاع خواهد کرد.