کمک اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل به ریاض علیه یمن

یک تحلیلگر صهیونیستی با اشاره به کمک های اطلاعاتی آمریکا و تل آویو به عربستان فاش کرد که ریاض همچنان در برابر حملات نیروهای مسلح یمن ناتوان است.

جوان آنلاین: یک تحلیلگر برجسته صهیونیستی فاش کرد که با وجود اشتراک‌گذاری داده‌های اطلاعاتی میان تل آویو و عربستان از طریق آمریکا، ریاض همچنان در برابر موشک‌های یمنی با مشکل روبرو است.

به گزارش مهر، رون بن یشای تحلیلگر رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت گفت: اسرائیل اطلاعات مربوط به اهداف در یمن را از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در اختیار عربستان قرار داده است.

وی افزود: با این حال، عربستان برای مقابله با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهای حوثی‌ها (انصار الله)، به سامانه‌های پدافند هوایی شامل رادارهای شناسایی و آتشبارهای «گنبد آهنین»، «فلاخن داوود» و موشک‌های «آرو ۲» نیاز دارد.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که عربستان باید کمک رژیم صهیونیستی برای تجاوز به یمن را بپذیرد و معتقد است که ریاض در نهایت خواهد پذیرفت.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مطرح شدن مجدد موضوع عادی سازی روابط با عربستان گفت: بله چه بسا این موضوع بیش از هر زمان دیگری مطرح است.

ترامپ گفت: عربستان سعودی از دریافت حمایت های اسرائیل و حمایت های ما بسیار خوشحال است. اسرائیل برای عربستان بسیار مفید بوده است!

پیشتر روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که رژیم صهیونیستی از طریق آمریکا به دنبال راضی کردن عربستان برای مشارکت در جنگ علیه یمن است.

در این گزارش ادعا شده که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان توجهی به کمک رژیم صهیونیستی علیه یمن ندارد چرا که این مسئله می تواند به ضرر وی در افکار عمومی عربستان شود.