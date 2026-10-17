کد خبر: 1385219
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

روسیه: ۶۱۰ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته منهدم شدند

روسیه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۶۱۰ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور از ساعت ۲۰ روز جمعه تا ساعت ۸ صبح شنبه به وقت محلی، ۶۱۰ پهپاد اوکراینی را بر فراز خاک روسیه رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، این پهپادها بر فراز استان‌های لنینگراد، نووگورود، تِوِر، بریانسک، بلگورود، کورسک، اوریول، کالوگا، ورونژ، روستوف، اسمولنسک و تولا همچنین منطقه مسکو، ناحیه خودمختار خانتی‌مانسی، سرزمین کراسنودار، شبه‌جزیره کریمه و آب‌های دریای سیاه سرنگون شده‌اند.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که ۷۵ پهپاد در حال حرکت به سمت این شهر منهدم شده‌اند.

همچنین دیمیتری میلیایف، فرماندار استان تولا روز شنبه گفت سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز این استان منهدم کرده‌اند و این حادثه هیچ مجروحی بر جای نگذاشته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نیروهای روسیه در واکنش به حملات اوکراین، تأسیسات صنایع نظامی، مراکز تولید و نگهداری پهپادهای دوربرد و میان‌برد، مراکز تصمیم‌گیری و زیرساخت‌هایی را که کاربرد نظامی دارند، در اوکراین هدف قرار داده‌اند.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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