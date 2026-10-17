کد خبر: 1385217
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
جامعه » اخبار كلی

چمران: پروژه‌های عمرانی تهران در دوران جنگ هم دنبال شد

چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، از تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی تهران حتی در دوران جنگ و بمباران خبر داد.

جوان آنلاین: آئین افتتاح پروژه ی بزرگراه امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی (دوگاز) در گام نخست و سوم، روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران؛ مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران وعباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران برگزار شد.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مقطعی که قرار بود ایران در پاسخ به حمله به سفارت ایران در دمشق واکنش نشان دهد، گفت: نیروهای مسلح کشورمان نیمه‌شب، در ساعات اولیه صبح، با موشک خاک اسرائیل را به آتش کشیدند و پاسخ سختی به آن دادند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان خاطره‌ای از دیدار خود با شهید موسوی پس از این عملیات افزود: صبح آن روز بیدار بودم و با خودم فکر می‌کردم که به دلیل اتفاقات شب گذشته، جلسه برگزار نخواهد شد و ایشان نیز در جلسه حاضر نمی‌شود. منتظر بودم که نیایند، اما درست سر ساعت تشریف آوردند و حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: شهید موسوی برای من توضیح داد که شب گذشته چه اتفاقاتی رخ داده است. به ایشان گفتم که با توجه به شرایط پیش‌آمده، امروز می‌توانستند در جلسه حاضر نشوند، اما ایشان پاسخ دادند: نه، قرار گذاشته بودم و بایستی می‌آمدم.

چمران با گرامیداشت یاد و نام شهید موسوی و سایر شهدای کشور تصریح کرد: یاد و نام همه شهدای عزیز و بزرگوارمان، به‌ویژه شهید موسوی عزیز را گرامی می‌داریم و خوشحالیم که امروز این بزرگراه به نام این شهید عزیز آغاز به کار می‌کند.

وی با اشاره به انتظارات خانواده‌های شهدا گفت: امیدواریم بتوانیم برای همه شهدا و خانواده‌های آنان تلاش کنیم. برخی از خانواده‌های شهدا گلایه‌هایی دارند و انتظاراتی را مطرح می‌کنند که این انتظارات نیز به‌حق است، اما ما هم با مشکلاتی روبه‌رو هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن عذرخواهی از خانواده‌های شهدا تأکید کرد: از همه این عزیزان پوزش می‌طلبیم و مطمئن باشند که بنده نیز به‌عنوان عضوی از خانواده شهدا، هر کاری را که بتوانیم برای شهدا و خانواده‌های آنان انجام خواهیم داد.

چمران با بیان اینکه نام‌گذاری معابر و بزرگراه‌ها در برابر مقام والای شهادت ناچیز است، اظهار کرد: البته این اقدامات در برابر آن شهادت و آن اوج و عروج ملکوتی، چیزی نیست؛ اما هدف از این نام‌گذاری‌ها آن است که دیگران نیز بدانند شهدا زنده‌اند و نام و یادشان در خاطره ملت ما باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به پیگیری پروژه‌های عمرانی در دوران جنگ و بمباران‌ها گفت: در همان زمان بمباران‌ها نیز این برنامه‌ها و پروژه‌ها دنبال شد و امروز شاهد افتتاح یک پروژه عمرانی در شهر تهران هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیش‌بینی‌ها و اظهارات مطرح‌شده درباره وضعیت اقتصادی ایران افزود: قرار بود دو، سه روز پیش اقتصاد ایران به‌هم بریزد، از بین برود و چیزی از ایران و اقتصاد آن باقی نماند؛ اما امروز شاهد افتتاح یک پروژه عمرانی در تهران هستیم.

چمران با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در کشور گفت: به قول عزیزمان که چندین بار نیز این موضوع را بیان کردند، به کوری چشم دشمنان، پروژه‌های دیگر و برنامه‌های بیشتری را نه‌فقط در تهران، بلکه در سراسر کشور دنبال خواهیم کرد و ان‌شاءالله آن‌ها را به ملت عزیزمان تقدیم می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان بتوانند راه شهدای عزیز و بزرگوار را به‌خوبی ادامه دهند و در مسیر خدمت به مردم و کشور گام بردارند.

برچسب ها: چمران ، مهدی چمران ، شهرداری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

تقدیر از پزشکیان بسیجی

خشایارستیزی روبی کوچولو

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

کانتینر پَر!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار