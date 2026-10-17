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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۲
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میراث ماندگار یحیی سنوار در دومین سالروز شهادت وی 

ث با وجود گذشت دو سال از شهادت یحیی سنوار، مکتب وی در مبارزه با دشمن صهیونیستی به میراثی ماندگار تبدیل شده که تاثیرات آن همچنان در مبارزات منطقه‌ای علیه تل‌آویو مشهود است. 


میراث ماندگار یحیی سنوار در دومین سالروز شهادت وی 

 

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دو سال پیش در چنین روزی رژیم صهیونیستی به صورت تصادفی دریافت که یکی از مبارزانی که جانانه در دفاع از نوار غزه و درگیری با ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در غزه تا آخرین قطره خون خود جنگیده و در روز ۱۶ اکتبر به شهادت رسیده، یحیی سنوار رئیس جنبش حماس است.

امروز دو سال از شهادت یحیی سنوار می گذرد و عملیات طوفان الاقصی که وی پایه گذار آن بود، تحولات جهانی را به کلی تحت تاثیر قرار داده و ارکان سلطه رژیم صهیونیستی را به شدت متزلزل کرده است.

قدس و مسجد الاقصی جایگاه برجسته‌ای در گفتمان سیاسی یحیی سنوار و جنبش حماس داشتند. سنوار معتقد بود که تحولات در هر کدام از جبهه‌ها از بقیه جغرافیای فلسطین جدا نیست.

این تصور پس از هفتم اکتبر، همزمان با گسترش درگیری‌ها و افزایش فشارها بر کرانه باختری و قدس در موازی با جنگ علیه نوار غزه، بار دیگر به صحنه آمد. با این حال، تفاوت شرایط میدانی و سیاسی میان مناطق مختلف فلسطین همچنین چالش‌های پیش‌روی تبدیل ایده پیوستگی به یک واقعیت سیاسی واحد را آشکار ساخت.

نام یحیی سنوار با گفتمانی گره خورده که جداسازی غزه از بقیه مسئله فلسطین را رد می‌کند و بر محوریت قدس در درگیری با دشمن صهیونیستی تأکید دارد.

نام سنوار و عملیات طوفان الاقصی شوک بی‌سابقه‌ای به سیستم امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی وارد کرد و ناکامی‌های بزرگ اطلاعاتی تل آویو را آشکار ساخت و تصویر بازدارندگی و برتری نظامی را که اشغالگران دهه‌ها برای تثبیت آن تلاش کرده بودند، از بین برد.

این پیامدها تنها به میدان نبرد محدود نماند، بلکه به دکترین امنیتی صهیونیست ها، محاسبات قدرت منطقه‌ای و آینده منطقه نیز سرایت کرد.

طوفان الاقصی در مقطعی رخ داد که منطقه به سمت گسترش توافق‌نامه‌های آبراهام و تثبیت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بدون در نظر گرفتن حقوق فلسطینیان در حرکت بود.

اما جنگ و ویرانی‌ها و کشتارهای همراه با آن، مسئله فلسطین را بار دیگر به صدر توجهات جهانی بازگرداند و رویارویی سیاسی، حقوقی و اخلاقی گسترده‌ای را پیرامون سیاست‌های اشغالگران گشود و به عمیق‌تر شدن تحولات در افکار عمومی جهان و مواضع بین‌المللی در قبال جنایات صهیونیست ها کمک کرد.

شهادت سنوار مسیر جانفشانی حماس را اثبات کرد

شهادت سنوار و تعدادی از برجسته‌ترین رهبران سیاسی و نظامی آن طی سال‌های اخیر، تاییدی بر اثبات حقانیت مقاومت فلسطین و مبارزات رهبران و مبارزان آن بوده و در عین حال توقفی در روند مبارزات ضد صهیونیستی ایجاد نکرد.

حماس با وجود ضربات سخت و شرایط استثنایی در غزه، حضور سیاسی و نقش خود را در مذاکرات حفظ کرد و حضور نظامی‌اش علی‌رغم خسارت‌های سنگین ادامه یافت؛ موضوعی که نشان‌ دهنده توانمندی ساختار تشکیلاتی آن در عبور از غیبت رهبران و پرده‌برداری از محدودیت‌های قمار اسرائیل روی شکست نظامی کامل حماس است.

دو سال پس از غیبت سنوار، طوفان الاقصی همچنان در محاسبات اسرائیلی، منطقه‌ای و بین‌المللی حضور دارد؛ به‌ویژه که تحولاتی فراتر از نتایج میدان نبرد رقم زده است.

تاریخ با شهادت رهبران و نتایج آن در لحظه رویارویی فیصله نمی‌یابد، بلکه با تحولات عمیقی که رخدادها برجای می‌گذارند و آزادی، کرامت و استقلالی که ملت‌ها به دست می‌آورند، رقم می‌خورد.

برچسب ها: یحیی السنوار ، یحیی سنوار ، فلسطین
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