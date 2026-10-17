اعتراضات گسترده در آلبانی، سفارت رژیم صهیونیستی را به تعطیلی کشاند

همزمان با گسترش اعتراضات ضد دولتی در آلبانی و افزایش موج انتقادها از تل‌آویو، سفارت رژیم صهیونیستی در تیرانا از تعطیلی فعالیت‌های خود خبر داد.

جوان آنلاین: همزمان با گسترش اعتراضات در آلبانی، سفارت رژیم صهیونیستی در تیرانا، پایتخت این کشور، از تعطیلی فعالیت‌های خود خبر داد.

این سفارتخانه در اطلاعیه خود تأکید کرد که ازسرگیری فعالیت‌های این مرکز دیپلماتیک با توجه به تحولات پیش‌رو بررسی خواهد شد و از افراد نیازمند خدمات کنسولی فوری خواست با شماره اضطراری اعلام‌شده تماس بگیرند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که آلبانی در روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده علیه دولت «ادی راما» بوده و همزمان، انتقادها از روابط نزدیک نخست‌وزیر این کشور با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در شبکه‌های اجتماعی آلبانی افزایش یافته است.

در همین حال، سفر «گیدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به تیرانا در اوایل هفته جاری با هدف امضای توافق‌هایی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه، از جمله در حوزه گردشگری، بار دیگر روابط نزدیک دولت آلبانی با تل‌آویو را در کانون توجه قرار داده است.

در پی این سفر، تصاویر دیدارهای ادی راما از اماکن مذهبی در سرزمین‌های اشغالی نیز در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافته و انتقادها از مناسبات نزدیک وی با رژیم صهیونیستی را تشدید کرده است.

همچنین، گزارش‌هایی درباره استفاده از پروازهای میان فرودگاه بن‌گوریون و آلبانی برای انتقال تجهیزات مورد استفاده در مقابله با معترضان منتشر شده است؛ موضوعی که در بحبوحه ناآرامی‌های این کشور، بر حساسیت‌ها درباره روابط تیرانا و تل‌آویو افزوده است.

همزمان، هزاران نفر از معترضان با حضور در خیابان‌های تیرانا و دیگر شهرهای آلبانی خواستار استعفای ادی راما شده‌اند.

افزون بر نزدیکی دولت راما به تل‌آویو، اتهام‌های فساد دولتی، انتقاد از وضعیت نظام آموزشی و بالا بودن شهریه دانشگاه‌ها از جمله محورهای اعتراضات در تیرانا گزارش‌شده است؛ اعتراضاتی که بنا بر گزارش‌ها، با آتش‌سوزی در برخی ساختمان‌های دولتی و شعب بانک‌ها، خسارت به اموال عمومی و استفاده پلیس از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش همراه شد.

گزارش‌ها حاکی است دامنه اعتراضات از تیرانا فراتر رفته و شهرهای دیگری را نیز دربر گرفته است. خشم عمومی از طرح پروژه گردشگری «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در سواحل آلبانی نیز بر نارضایتی‌ها افزوده است؛ طرحی که مخالفان آن را نمادی از فساد و تشدید نابرابری اقتصادی می‌دانند.