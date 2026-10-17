خسروپناه: شورای فرهنگ عمومی باید به آزمایشگاه حکمرانی تبدیل شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد این شورا از حالت تصمیم‌گیری صرف به الگوی قرارگاهی گفت: شورای فرهنگ عمومی باید به «آزمایشگاه حکمرانی» در حل مسائل تبدیل شود تا هر جلسه آن با خروجی و اثربخشی همراه باشد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام اظهار کرد: اگر کار را به صورت قرارگاهی پیش ببریم، به طور قطع نتیجه خواهیم گرفت، همان‌ گونه که در حوزه اعتکاف با مصوب کردن ستاد آن در شورا و شکل‌گیری قرارگاه، شاهد رشد چشمگیر مشارکت مردمی بودیم.

وی افزود: سه سال پیش ۵۰۰ هزار معتکف در کشور داشتیم، پارسال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید و امسال به دو میلیون نفر افزایش یافته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد که در حوزه علم نیز با شکل‌گیری ستاد بیوتکنولوژی در شورا از تولید یک محصول به ۱۸ محصول رسیده‌ایم و اکنون رتبه پنجم جهان را در اختیار داریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه موفق ساماندهی تولید اسباب‌بازی تاکید کرد: سه سال پیش تنها ۱۰ درصد تولید اسباب‌بازی داخلی بود و ۲۰ درصد قانونی وارد می‌شد و ۷۰ درصد بقیه قاچاقی به کشور می‌آمد، اما امروز با کار قرارگاهی و همکاری همه دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنکداران و صنعتگران افزون بر ۴۰ درصد تولید اسباب‌بازی در داخل انجام می‌شود و بیشترین فروش نیز به محصولات داخلی اختصاص دارد.

وی بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاه را از معضلات کشور برشمرد و بیان کرد: بسیاری از رشته‌های دانشگاهی از مهارت‌آموزی لازم برخوردار نیستند و شورای گسترش برخی رشته‌های جدید را مصوب کرده و دانشگاه باید برخی رشته‌ها را تعطیل و رشته‌های مهارتی و کارآمد را جایگزین کند.

خسروپناه تاکید کرد: حمایت از فعالان حوزه فناوری و صنایع دستی باید ملموس و عینی باشد، زیرا تجربه نشان داده میزان اشتغال‌زایی و ارزش افزوده این بخش‌ها بسیار بیشتر از دیگر حوزه‌ها است.

وی ادامه داد: ظرفیت قومیت‌های مختلف در استان هایی همچون ایلام فرصتی ارزشمند است و باید گویش‌ها و زبان‌های مختلف از جمله کردی ایلامی و عربی حرمت و اصالت خود را حفظ کنند.