کارنی: جدایی آلبرتا از کانادا در سایه تهدیدهای ترامپ خطرناک است

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، با هشدار درباره پیامدهای جدایی آلبرتا، از مردم این استان خواست در رای‌گیری پیش‌رو از روند جدایی حمایت نکنند و تاکید کرد که در شرایط افزایش تهدیدهای آمریکا علیه حاکمیت کانادا، چنین اقدامی می‌تواند به سال‌ها بلاتکلیفی و از دست رفتن فرصت‌ها منجر شود.

جوان آنلاین: نشریه هیل در گزارشی نوشت: مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا، روز جمعه (۲۴ مهر) برای آخرین بار برای متقاعد کردن رای‌دهندگانی تلاش کرد که در استان زادگاهش، آلبرتا، به جدایی از کانادا فکر می‌کنند. او هشدار داد که برگزاری همه‌پرسی در شرایطی که تهدیدها علیه حاکمیت کانادا رو به افزایش است، قماری خطرناک به شمار می‌رود.

کارنی در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ تجاری به راه انداخته و تهدید کرده است کانادا را به پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا تبدیل کند، هشدار داد که برگزاری همه‌پرسی در «بدترین زمان ممکن» صورت می‌گیرد و از مردم آلبرتا خواست نتیجه رای‌گیری را از پیش تعیین‌شده ندانند.

نخست‌وزیر کانادا در گردهمایی حامیان اتحاد با کانادا در ادمونتون گفت: اجازه ندهید کسی به شما بگوید که نتیجه از همین حالا مشخص شده است. میزان مشارکت در انتخابات، نتیجه را تعیین خواهد کرد.

او افزود: این یک بازی نیست. رای دادن علیه کانادا، بلوفی خطرناک است که به سال‌ها بلاتکلیفی عمیق و از دست رفتن فرصت‌ها برای مردم آلبرتا و کانادا منجر خواهد شد.

هیل نوشت: رای‌گیری روز دوشنبه (۲۷ مهرماه) مستقیما همه‌پرسی استقلال نیست. آلبرتا که بیشتر ذخایر اثبات‌شده نفت کانادا را در خود جای داده و از این نظر چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را در اختیار دارد، تصمیم خواهد گرفت که به‌عنوان یکی از استان‌های کانادا باقی بماند یا به دولت دستور دهد روند قانونی لازم برای برگزاری همه‌پرسی جدایی در آینده را آغاز کند.