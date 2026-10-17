کد خبر: 1385190
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

چین: جهان نباید فلسطین را فراموش کند

ثق وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه مساله فلسطین، بزرگترین بی‌عدالتی تاریخی از زمان جنگ جهانی دوم است، خاطرنشان کرد که پکن همواره در سمت عدالت بین‌المللی و ملت‌های تحت ستم خواهد ایستاد و در مجامع جهانی، صدای رسای آرمان عادلانه فلسطین خواهد بود.

جوان آنلاین: وانگ یی در دیدار با وارسن آقابکیان شاهین همتای فلسطینی خود در حاشیه نشست سیکا در باکو، اظهار داشت که چین در زمره نخستین کشورهایی بود که دولت فلسطین را به رسمیت شناخت.

وی با توصیف چین و فلسطین به عنوان دو دوست و برادر نزدیک که رفاقتی چند دهه‌ای را به ارث برده‌اند، افزود: «صرف‌نظر از هرگونه تحول و تغییر در عرصه بین‌المللی، مردم چین همواره در کنار ملت فلسطین ایستاده‌اند و از آرمان عادلانه آنان برای احیای حقوق قانونی و ملی خود قاطعانه حمایت می‌کنند.»

این دیپلمات ارشد چینی با اشاره به توسعه روابط راهبردی میان پکن و رام‌الله، خاطرنشان کرد که کشور متبوعش خواهان تقویت هرچه بیشتر اعتماد متقابل راهبردی و پیشبرد مناسبات دوجانبه است.

وانگ یی با بیان اینکه مساله فلسطین، طولانی‌ترین مناقشه حل‌نشده و بزرگ‌ترین بی‌عدالتی تاریخی از زمان جنگ جهانی دوم است، تصریح کرد که تا زمانی که این بحران به صورت عادلانه برطرف نشود، خاورمیانه رنگ صلح و ثبات پایدار را نخواهد دید.

وی تاکید داشت که مساله فلسطین نباید به حاشیه برود و جهان نباید ۲ میلیون شهروند فلسطینی در غزه را که در آستانه مرگ و حیات مبارزه می‌کنند، فراموش کند.

این مقام چینی تاکید داشت که عدالت ممکن است دیر شود اما هرگز غایب نخواهد بود.

وانگ یی همچنین تاکید داشت که چین به عنوان یک قدرت بزرگ و مسئولیت‌پذیر، همواره در سمت عدالت بین‌المللی و ملت‌های تحت ستم خواهد ایستاد و در مجامع جهانی، صدای رسای آرمان عادلانه فلسطین خواهد بود.

وزیر امور خارجه چین در پایان از تمامی کشورهای صلح‌طلب جهان خواست تا قاطعانه از «راهکار دو دولتی» حمایت کنند و برای دست‌یابی به راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دست به اقدام مشترک بزنند.

برچسب ها: چین ، فلسطین ، جنگ غزه
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