گزارش‌های ارائه شده به کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا(FEC) نشان می‌دهد نامزدهای حزب دموکرات در جمع‌آوری کمک‌های مالی نسبت به جمهوری‌خواهان دست بالا را دارند.

جوان آنلاین: اگر پول نیرو محرکه باشد، نامزدهای دموکرات مجلس سنا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در مسیر یک انتخابات تاریخی قرار دارند.

این پایگاه خبری با اشاره به واکنش برنی مورنو سناتور جمهوری‌خواه از ایالت اوهایو، آورده است: او هنگامی که از جمع آوری کمک مالی ۶۴ میلیون دلاری جیمز تالاریکو نامزد دموکرات سنا از تگزاس در سه‌ماهه سوم سال با خبر شد، گفت: «خدای من، خدای من، باور کردنی نیست. منظورم این است که این رقمی است که شگفت‌انگیز است.»

اکسیوس در مورد اهمیت این موضوع تشریح کرده است: جمهوری‌خواهان از منابع مالی هنگفت سوپرپک‌ها (کمیته‌های اقدام سیاسی مستقل) برخوردارند، اما حالا برتری دموکرات‌ها در جذب کمک‌های مالی نشان‌گر شکاف زیاد میان شور و اشتیاق سیاسی حامیان دو حزب است و ثابت می‌کند انرژی را نمی‌توان تنها با پول خرید.

دموکرات‌ها در جمع‌آوری کمک‌های مالی نسبت به جمهوری‌خواهان پیشتازند

این رسانه در ادامه به رقمی که نامزدهای دو حزب در هر ایالت توانسته‌اند تاکنون جمع آوری کنند، پرداخته است.

ایالت تگزاس؛ جیمز تالاریکو نامزد دموکرات: ۶۴ میلیون دلار و کن پکستون نامزد جمهوری‌خواه: ۱۸ میلیون دلار

ایالت جورجیا؛ جان آساف سناتور دموکرات: ۳۳.۱ میلیون دلار و در مقابل مایک کالینز نامزد جمهوری‌خواه: ۲.۸ میلیون دلار

ایالت میشیگان؛ عبدالسید نامزد دموکرات: ۳۰.۷ میلیون دلار و مایک راجرز نامزد جمهوری‌خواه و عضو سابق مجلس نمایندگان: ۹.۷ میلیون دلار

در ایالت اوهایو؛ شرود براون نامزد دمکرات و سناتور سابق: ۲۳ میلیون دلار و جان هاستد سناتور جمهوری‌خواه: ۵ میلیون دلار

ایالت مین؛ تروی جکسون نامزد دموکرات: ۲۰.۴ میلیون دلار و سوزان کالینز سناتور جمهوری‌خواه: ۵.۲ میلیون دلار

ایالت آلاسکا؛ مری پلتولا نامزد دموکرات و عضو سابق مجلس نمایندگان: ۱۷ میلیون دلار و دن سالیوان سناتور سابق و نامزد جمهوری‌خواه: ۲ میلیون دلار

ایالت آیووا؛ جاش تورک نامزد دموکرات: ۱۳.۹ میلیون دلار و اشلی هینسون عضو مجلس نمایندگان و نامزد جمهوری‌خواه : ۳ میلیون دلار

ایالت کارولینای شمالی؛ روی کوپر نامزد دموکرات: ۲۰ میلیون دلار و در مقابل، مایکل واتلی نامزد حزب جمهوری‌خواه: ۲ میلیون دلار

در ایالت کانزاس نیز آدام همیلتون نامزد دموکرات: ۱۱ میلیون دلار و راجر مارشال سناتور جمهوری‌خواه: ۸۰۰ هزار دلار

این پایگاه خبری خاطرنشان کرده است که ارقام فوق بر اساس گزارش‌های ارائه شده به کمیسیون انتخابات فدرال (FEC) است و مبالغ گزارش‌شده را هم کارزارهای انتخاباتی تنظیم کرده اند.

اکسیوس در پایان تاکید کرده است که باوجود تفاوت در شیوه محاسبه، نامزدهای دموکرات سنا در چندین مورد از رقابت‌های انتخاباتی که به نظر می‌رسد بسیار نزدیک به هم باشند، نسبت به رقبای جمهوری‌خواه پیشی گرفته‌اند.