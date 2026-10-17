توصیه سفارت روسیه در ریاض به شهروندان خود برای تعویق سفر به عربستان

سفارت روسیه در ریاض به شهروندان خود توصیه کرد که تا حد امکان سفر به عربستان را به تعویق بیندازند.

جوان آنلاین: سفارت روسیه در ریاض به شهروندان خود توصیه کرد که با توجه به تشدید درگیری‌ها میان عربستان و یمن، تا حد امکان سفر خود به عربستان را به تعویق بیندازند.

در اطلاعیه سفارت روسیه آمده است که مشکل اصلی درحال حاضر به تعلیق موقت فعالیت فرودگاه ریاض و نابسامانی در فعالیت شماری از فرودگاه‌های بزرگ عربستان مربوط می‌شود.

این سفارت تاکید کرد: به شهروندان روسیه توصیه می‌کنیم تا حد امکان سفر به عربستان را به تعویق بیندازند تا پروازها به حال عادی بازگردند و اگر سفر آنها به این کشور ضروری است، از فرودگاه‌های فعال در دیگر شهرهای عربستان یا فرودگاه‌های کشورهای همسایه استفاده کنند.

سفارت روسیه در عربستان همچنین اعلام کرد طبق اطلاعات موجود، تاکنون به هیچ شهروند روسیه در حملات موشکی به عربستان آسیب نرسیده است. همچنین هیچ یک از شهروندان برای درخواست کمک به نمایندگی دیپلماتیک روسیه در عربستان پیام ارسال نکرده‌اند.