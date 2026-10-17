کد خبر: 1385180
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
اقتصاد » اخبار کلی
وزیر نیرو تاکید کرد

افزایش ظرفیت تولید برق با وجود شرایط دشوار/تداوم اجرای پروژه‌های آبی

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو با اشاره به آغاز عملیات آبرسانی به ۱۵۷ روستا با اعتباری بالغ بر ۸۸۰ میلیارد تومان، تأکید کرد که با وجود فشارها و شرایط دشوار کشور اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب و برق ادامه دارد و نباید از اقدامات انجامی برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی به مردم غافل شد.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی - وزیر نیرو در مراسم عملیات آبرسانی به روستاهای استان‌های زنجان و لرستان، با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی اظهار کرد: امروز با استعانت از خداوند متعال عملیات آبرسانی به ۱۵۷ روستا در قالب پروژه‌های آبرسانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۸۸۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود. وی ضمن قدردانی از استانداران زنجان و لرستان، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان حاضر در این مراسم، بر ضرورت توجه به اقدامات انجام‌شده در کشور و انعکاس دستاوردهای حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر نیرو ادامه داد: ضمن توجه به نقاط ضعف و طرح مسائل و مشکلات باید برای آن‌ها راه‌حل نیز ارائه شود و در کنار آن اقدامات و دستاوردهای کشور با هدف امیدآفرینی برای مردم و جوانان مورد توجه قرار گیرد. کشور در شرایط دشوار و تحت فشارهای دشمن قرار دارد؛ با وجود این شرایط برنامه‌های توسعه‌ای کشور متوقف نشده و اجرای پروژه‌ها با جدیت ادامه دارد؛ این موضوع نشان می‌دهد که با اتکا به خداوند همراهی مردم و تلاش مجموعه‌های اجرایی می‌توان مسیر پیشرفت را ادامه داد.

تداوم اجرای پروژه‌های آبی

وزیر نیرو تصریح کرد: پروژه‌های مختلفی در حوزه تأمین و مدیریت منابع آب در این استان در دست اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به پیگیری طرح‌های آبرسانی و اجرای سد با همکاری بخش خصوصی اشاره کرد. عملیات اجرایی سدهای ایالو و مراش نیز در مراحل نهایی قرار دارد و اقدامات مربوط به مهار آب‌های سطحی در استان لرستان نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف آب و توسعه زیرساخت‌ها خواستار انعکاس دستاوردهای این بخش و تشریح نتایج برنامه‌های اجراشده برای مردم شد و با اشاره به برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید برق کشور اظهار کرد: امسال نزدیک به ۲۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی به مجموعه ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد. توسعه این بخش با وجود شرایط دشوار کشور دنبال می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی از سوی کشور و سرمایه‌گذاران در این حوزه انجام شده است.

علی‌آبادی در پایان با قدردانی از پیمانکاران دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌های آبرسانی و مسئولان حاضر در مراسم بر تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی و آبرسانی به روستاها تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند پروژه‌های بیشتری در حوزه آب و برق به بهره‌برداری برسند.

برچسب ها: عباس علی آبادی ، تولید برق ، شبکه آبرسانی
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