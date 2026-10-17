کد خبر: 1385176
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

۲۰ شهید و مجروح در حمله با سلاح‌های ممنوعه در یمن

یمن حمله هوایی ائتلاف سعودی با بمب‌های خوشه‌ای به منازل مسکونی در استان ذمار ۲۰ شهید و مجروح برجای گذاشت؛ جنایتی که همزمان با تشدید حملات توپخانه‌ای و هوایی به صعده انجام گرفت.

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) در صنعا گزارش داد که جنگنده‌های ائتلاف سعودی منازل شهروندان را در مناطق مختلف استان ذمار، هدف بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه قرار دادند.

به گزاش ایسنا، بر اساس این گزارش، شمار قربانیان این حمله به ۲۰ شهید و مجروح رسیده است؛ در جریان این جنایت، سه کودک به شهادت رسیدند و ۱۷ تن دیگر از جمله هفت کودک و سه زن مجروح شدند که جراحت‌های وارده به یکی از زنان باردار منجر به سقط جنین وی شد. همچنین این حمله موجب تخریب سه باب منزل مسکونی، نابودی سامانه برق خورشیدی یک مزرعه و تلف شدن شماری از احشام اهالی منطقه شده است.

همزمان با این رویداد، منابع میدانی از تداوم حملات سنگین به مناطق مسکونی استان صعده در شمال یمن خبر می‌دهند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که این استان طی ساعات گذشته هدف ۶ حمله هوایی، حملات موشکی و گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفته است. 

حمله اخیر به ذمار در حالی صورت می‌گیرد که اسناد و گزارش‌های بین‌المللی و حقوقی، وقوع ده‌ها کشتار گسترده علیه غیرنظامیان از آغاز جنگ در مارس ۲۰۱۵ را به ثبت رسانده‌اند؛ آماری که گستره وسیعی از اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، بازارها، اردوگاه‌های آوارگان، مجالس عروسی و مراسم ترحیم را در بر می‌گیرد:

- جنایات ثبت‌شده علیه کودکان: گزارش‌های مستند حقوقی دست‌کم ۲۰ واقعه خونین علیه کودکان بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در استان‌های صعده، حجه، الحدیده، الجوف، ذمار، صنعا و تعز را ثبت کرده‌اند.

شاخص‌ترین این موارد، حمله ۹ اوت ۲۰۱۸ به اتوبوس دانش‌آموزان در استان صعده با بمب ۵۰۰ پوندی هدایت‌شونده لیزری ساخت آمریکا بود که ۵۱ شهید از جمله بیش از ۴۰ کودک برجا گذاشت.

حمله مارس ۲۰۱۶ به بازار الخمیس در مستبأ با ۱۱۹ شهید شامل ۲۵ کودک، بمباران منازل مسکونی در سحار با ۵۳ شهید شامل ۳۶ کودک و هدف قرار دادن مدرسه‌ای در صعده و مدرسه دیگر در صنعا از دیگر موارد مستند این پرونده است.

- بمباران مجالس عزا و عروسی: بر اساس مستندات ثبت‌شده میان آوریل ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۱۸، جنگنده‌های ائتلاف دست‌کم ۱۴ بار مراسم جشن و عزا را هدف قرار داده‌اند که به شهادت بیش از ۳۸۰ غیرنظامی و مجروحیت ۸۵۰ تن دیگر انجامیده است.

از جمله مرگبارترین این حملات، بمباران مراسم ترحیم در تالار بزرگ صنعا در اکتبر ۲۰۱۶ با بمب‌های هدایت‌شونده آمریکایی GBU-۱۲ بود که بیش از ۱۴۰ شهید و ۶۰۷ مجروح برجا گذاشت و ائتلاف سعودی ناچار به پذیرش مسئولیت آن تحت عنوان «اطلاعات اشتباه» شد.

همچنین بمباران چادرهای عروسی در شهرستان المخا با ۱۳۱ شهید، عروسی در ذمار با ۴۹ شهید و جشن ازدواج در حجه با ۳۳ شهید بخش دیگری از این کارنامه به شمار می‌رود.

به تاکید ناظران حقوق بشری، تکرار حملات علیه مناطق مسکونی با سلاح‌های هدایت‌شونده و خوشه‌ای، نقض مکرر قواعد حقوق بین‌الملل در تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و هشداری جدی درباره بدون مجازات ماندن عاملان این جنایات در طول سال‌های جنگ به شمار می‌رود.

برچسب ها: جنگ یمن ، مقاومت یمن ، مردم یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

خشایارستیزی روبی کوچولو

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

کانتینر پَر!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار