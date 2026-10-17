حمله هوایی ائتلاف سعودی با بمب‌های خوشه‌ای به منازل مسکونی در استان ذمار ۲۰ شهید و مجروح برجای گذاشت؛ جنایتی که همزمان با تشدید حملات توپخانه‌ای و هوایی به صعده انجام گرفت.

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) در صنعا گزارش داد که جنگنده‌های ائتلاف سعودی منازل شهروندان را در مناطق مختلف استان ذمار، هدف بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه قرار دادند.

به گزاش ایسنا، بر اساس این گزارش، شمار قربانیان این حمله به ۲۰ شهید و مجروح رسیده است؛ در جریان این جنایت، سه کودک به شهادت رسیدند و ۱۷ تن دیگر از جمله هفت کودک و سه زن مجروح شدند که جراحت‌های وارده به یکی از زنان باردار منجر به سقط جنین وی شد. همچنین این حمله موجب تخریب سه باب منزل مسکونی، نابودی سامانه برق خورشیدی یک مزرعه و تلف شدن شماری از احشام اهالی منطقه شده است.

همزمان با این رویداد، منابع میدانی از تداوم حملات سنگین به مناطق مسکونی استان صعده در شمال یمن خبر می‌دهند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که این استان طی ساعات گذشته هدف ۶ حمله هوایی، حملات موشکی و گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفته است.

حمله اخیر به ذمار در حالی صورت می‌گیرد که اسناد و گزارش‌های بین‌المللی و حقوقی، وقوع ده‌ها کشتار گسترده علیه غیرنظامیان از آغاز جنگ در مارس ۲۰۱۵ را به ثبت رسانده‌اند؛ آماری که گستره وسیعی از اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، بازارها، اردوگاه‌های آوارگان، مجالس عروسی و مراسم ترحیم را در بر می‌گیرد:

- جنایات ثبت‌شده علیه کودکان: گزارش‌های مستند حقوقی دست‌کم ۲۰ واقعه خونین علیه کودکان بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در استان‌های صعده، حجه، الحدیده، الجوف، ذمار، صنعا و تعز را ثبت کرده‌اند.

شاخص‌ترین این موارد، حمله ۹ اوت ۲۰۱۸ به اتوبوس دانش‌آموزان در استان صعده با بمب ۵۰۰ پوندی هدایت‌شونده لیزری ساخت آمریکا بود که ۵۱ شهید از جمله بیش از ۴۰ کودک برجا گذاشت.

حمله مارس ۲۰۱۶ به بازار الخمیس در مستبأ با ۱۱۹ شهید شامل ۲۵ کودک، بمباران منازل مسکونی در سحار با ۵۳ شهید شامل ۳۶ کودک و هدف قرار دادن مدرسه‌ای در صعده و مدرسه دیگر در صنعا از دیگر موارد مستند این پرونده است.

- بمباران مجالس عزا و عروسی: بر اساس مستندات ثبت‌شده میان آوریل ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۱۸، جنگنده‌های ائتلاف دست‌کم ۱۴ بار مراسم جشن و عزا را هدف قرار داده‌اند که به شهادت بیش از ۳۸۰ غیرنظامی و مجروحیت ۸۵۰ تن دیگر انجامیده است.

از جمله مرگبارترین این حملات، بمباران مراسم ترحیم در تالار بزرگ صنعا در اکتبر ۲۰۱۶ با بمب‌های هدایت‌شونده آمریکایی GBU-۱۲ بود که بیش از ۱۴۰ شهید و ۶۰۷ مجروح برجا گذاشت و ائتلاف سعودی ناچار به پذیرش مسئولیت آن تحت عنوان «اطلاعات اشتباه» شد.

همچنین بمباران چادرهای عروسی در شهرستان المخا با ۱۳۱ شهید، عروسی در ذمار با ۴۹ شهید و جشن ازدواج در حجه با ۳۳ شهید بخش دیگری از این کارنامه به شمار می‌رود.

به تاکید ناظران حقوق بشری، تکرار حملات علیه مناطق مسکونی با سلاح‌های هدایت‌شونده و خوشه‌ای، نقض مکرر قواعد حقوق بین‌الملل در تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و هشداری جدی درباره بدون مجازات ماندن عاملان این جنایات در طول سال‌های جنگ به شمار می‌رود.