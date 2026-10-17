رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در سالن ورزشی شهید نعیمی، آثار دلخراش اصابت موشک‌ به این سالن ورزشی را مورد بازدید قرار داد.

جوان آنلاین: سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در سالن ورزشی شهید نعیمی، آثار دلخراش اصابت موشک‌ به این سالن ورزشی را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش مهر، در این بازدید، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با ادای احترام به مقام شامخ شهدای این حادثه، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای مظلوم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان ورزشکار و دانش آموز اظهار داشت: باید با روایت‌گری و تولید آثار فاخر هنری و ادبی و مستندسازی، یاد و نام این شهدای معزز زنده نگه داشته شود و روایت مظلومیت آنان و تبیین ابعاد انسانی این جنایت به آیندگان منتقل شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به شهادت جمعی از نوجوانان، جوانان و شهروندان بی‌گناه در این حادثه، اظهار داشت: شهادت دانش‌آموزان، ورزشکاران و شهروندان بی گناه، غمی سنگین برای خانواده‌های آنان و ملت ایران است و روایت زندگی و مظلومیت شهدای لامرد، رسالتی فرهنگی و تاریخی است.

دکتر موسوی افزود: خون پاک شهدا و از جمله شهدای عزیز و مظلوم لامرد، مسئولیت ما را در قبال پاسداری از آرمان‌های شهدا و انتقال حقیقت این حوادث به نسل‌های آینده سنگین‌تر می‌کند. ما باید نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی اقدامات اثرگذاری برای معرفی شهدای عزیز و انعکاس جنایات صورت گرفته، انجام دهیم.

در این سفر ضرغام صادقی مشاور ارشد رئیس بنیاد شهید، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی، سیده معصومه غفوری مدیر کل اطلاع رسانی، ارتباطات و امور بین الملل و عبدالرضا عباسپور مشاور رئیس بنیاد شهید حضور داشتند.