وزارت امور خارجه هند، اظهارات نماینده کنگره آمریکا در مورد انتخابات در این کشور را «بی‌اساس و ناآگاهانه» خواند و وی را به دخالت در رویه‌های انتخاباتی یک کشور دموکراتیک دیگر متهم کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه هند با انتقاد از اظهارات پرامیلا جایاپال نماینده کنگره، اعلام کرد: رویکرد این نماینده، اصل دموکراسی را تضعیف می‌کند.

جایاپال، نماینده دموکرات ایالت واشنگتن، پیشتر نگرانی خود را در مورد گزارش‌های مربوط به حذف گسترده نام‌ها از فهرست‌های انتخاباتی هند ابراز کرده بود.

وی در پستی در X نوشت: «به طور عمیق نگران اقدامات دولت هند برای حذف ۱۳۰ میلیون نفر از فهرست‌های رأی‌دهندگان» است.

وی همچنین با اقدامات دولت ترامپ در ایالات متحده مقایسه‌ای انجام داد و استدلال کرد که حق رأی و نهادهای دموکراتیک در هر دو کشور نیاز به حفاظت دارند.

وینای موهان کواترا، سفیر هند در ایالات متحده نیز از جایاپال انتقاد کرده و آن را «دخالت غیرقابل قبول در امور داخلی هند» خوانده بود.

وی گفت که هند دارای نهادهای قانون اساسی قوی و مستقل و سابقه طولانی در انتخابات آزاد و عادلانه است، ضمن اینکه پیشنهاد داد با این نماینده کنگره برای رسیدگی به آنچه که او تصورات غلط او توصیف کرد، تعامل کند.

این تبادل نظر در جریان اعتراضات احزاب مخالف و گروه‌های جامعه مدنی علیه اجرای طرح ویژه و فشرده سازی لیست انتخابات (SIR) صورت می‌گیرد.

منتقدان نگرانی‌هایی را مبنی بر احتمال حذف رأی‌دهندگان واجد شرایط از فهرست‌های انتخاباتی مطرح کرده‌اند، در حالی که کمیسیون انتخابات گفته است که این تجدیدنظر با هدف به‌روزرسانی فهرست رأی‌دهندگان و شناسایی افراد غایب، تغییر یافته، فوت شده و تکراری انجام می‌شود.

کمیسیون انتخابات هند اعلام کرده است که فهرست‌ها علنی شده و با احزاب سیاسی به اشتراک گذاشته شده و افرادی که نامشان حذف شده می‌توانند از طریق فرآیند مقرر برای ثبت‌نام اقدام کنند.

هند در روزهای اخیر به دلیل آنچه که حذف ۱۳۰ میلیون نفر از فهرست انتخابات اعلام می شود، صحنه اعتراضات و بازداشت های گسترده بوده است.