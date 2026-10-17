جوان آنلاین: «محمود الصیفی» کارشناس امور شهرک‌سازی، نسبت به تشدید خطرناک و بی‌سابقه تحرکات و حملات نظامیان اشغالگر اسرائیلی و شهرک‌نشینان در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین از ابتدای سال ۲۰۲۶ هشدار داد.

الصیفی بیان کرد: سازمان‌های فلسطینی و بین‌المللی از ابتدای سال جاری میلادی بیش از دو هزار حمله توسط شهرک‌نشینان علیه شهروندان و کشاورزان فلسطینی را ثبت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد که این حملات در درجه اول بر کشاورزان و زمین‌های آنها متمرکز است و هدف آشکار آن آواره کردن آنها و ریشه‌کن کردن آنها از روستاها و شهرهایشان و در نتیجه تخلیه زمین به عنوان بخشی از یک سیاست هدفمند اشغالگران است.

الصیفی با ارائه آمار هولناک درباره قطع درختان زیتون متعلق به فلسطینیان از سوی اشغالگران گفت: این حملات از حملات فیزیکی مستقیم تا تخریب زمین‌های کشاورزی و ریشه‌کن کردن درختان را شامل می‌شود و بیش از ۲۰ هزار درخت زیتون تا به امروز ریشه‌کن شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به حمایت گسترده برخی وزیران کابینه رژیم صهیونیستی از جمله «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «اسموتریچ» وزیر دارایی از شهرک‌نشینان و تحرکات آنها علیه فلسطینیان، از استفاده اشغالگران از پهپاد به عنوان سلاح جدید برای ایجاد رعب و وحشت میان کشاورزان فلسطینی و بیرون راندن آنها از اراضی‌شان پرده برداشت.

الصیفی بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ رسمی و اجتماعی برای ارائه ابزارهای تاب‌آوری و حمایت معنوی و مادی به کشاورزان قبل از فصل برداشت زیتون، که منبع اصلی درآمد بیش از یکصد هزار خانواده فلسطینی است، تأکید کرد.