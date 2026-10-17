وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ارتقای میانگین معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان کشور به میزان ۱.۱۵ نمره، از کسب ۱۸ مدال طلای جهانی توسط دانش‌آموزان ایرانی خبر داد و گفت: این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که آموزش کشور با محدودیت‌های ناشی از جنگ و مجازی شدن کلاس‌ها مواجه بوده است.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی در مراسم بهره‌برداری متمرکز از طرح‌های آموزشی و پرورشی، با اشاره به توسعه مدارس شبانه‌روزی اظهار کرد: توسعه این مدارس به‌ویژه در مناطق عشایری مورد توجه قرار گرفته و امروز مدرسه شبانه‌روزی عشایر از ۱۵۷ به ۱۷۹ مدرسه ویژه دانش‌آموزان عشایر رسیده است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه سرانه‌های آموزشی کشور بیش از ۶ برابر شده است، این روند را از دستاوردهای توسعه آموزش و پرورش دانست و افزود: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و هنرستان‌ها، زمینه‌ساز اجرای برنامه‌هایی برای ارتقای کیفیت آموزش شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای پویش جهادهای علمی و الگوگیری از مدرسه البرز ادامه داد: نزدیک به ۱۵۰۰ مدرسه شبانه‌روزی در قالب این پویش فعالیت می‌کنند که هدف آن ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان و بهبود عملکرد تحصیلی آنان است.

کاظمی با اشاره به نتایج این اقدامات در امتحانات نهایی گفت: میانگین معدل نهایی دانش‌آموزان در سراسر کشور به‌طور متوسط ۱.۱۵ نمره ارتقاء پیدا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه این پیشرفت‌ها در شرایط جنگی و در حالی حاصل شده که آموزش‌ها به‌صورت مجازی دنبال می‌شد و کلاس‌ها حضوری نبودند، اظهار کرد: این دستاوردها نشان می‌دهد که می‌توان با برنامه‌ریزی و تلاش، مسیر ارتقای کیفیت آموزشی را حتی در شرایط دشوار ادامه داد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های علمی بین‌المللی گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مجموع مدال‌های طلای کسب‌شده در این رقابت‌ها ۱۱ مدال بود، اما امسال دانش‌آموزان کشور موفق به کسب ۱۸ مدال طلای جهانی شدند.

کاظمی افزود: دانش‌آموزان ایرانی در مسابقات ورزشی نیز بیش از ۱۳۱ مدال رنگارنگ کسب کردند که این موفقیت‌ها حاصل سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تلاش برای ارتقای کیفیت است.

وی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: در زمینه توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش، فعالیت‌های پرورشی و تحول در برنامه درسی اقدامات و برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.