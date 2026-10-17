کد خبر: 1385167
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲
ورزش » ساير

واکنش بیرانوند به نامزدی بهترین بازیکن سال آسیا

بیرانوند سنگربان تیم ملی بابت حضورش در جمع برترین بازیکنان سال آسیا ابراز خوشحالی کرد.

جوان آنلاین: علیرضا بیرانوند در گفت‌وگو با روزنامه فدراسیون فوتبال درباره نامزدی در بخش بهترین بازیکن مرد سال آسیا اظهار داشت: این اتفاق برای من ارزش زیادی دارد. آخرین بار در سال ۲۰۱۹ بود که به جمع ۳ نامزد نهایی این جایزه رسیدم و پس از آن، هیچ دروازه‌بانی دیگری از قاره آسیا تا امروز در این جمع قرار نگرفته بود. این‌که حالا دوباره این فرصت نصیب من شده، باعث خوشحالی و انگیزه بیشترم است. البته این اتفاق را فقط متعلق به خودم نمی‌دانم و امیدوارم بتوانم نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران باشم.

وی در ادامه عنوان داشت: رسیدن به چنین جایگاهی بدون تلاش مستمر، حمایت هم‌تیمی‌ها و زحمات مجموعه فنی امکان‌پذیر نیست. دروازه‌بانی یک کار انفرادی به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که عملکرد خوب یک گلر به هماهنگی تمام تیم وابسته است. من هم همیشه سعی کرده‌ام با تمرکز و مسئولیت‌پذیری، بهترین عملکردم را برای تیم ملی و باشگاهم ارائه کنم.

دروازه‌بان تیم ملی ایران با اشاره به تجربه حضور در رقابت‌های بین‌المللی اذعان داشت: نمایش در جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین مسابقات فصل گذشته لیگ نخبگان آسیا، تجربه‌های مهمی برای من بود. بازی در این سطح، فشار و حساسیت زیادی دارد و به بازیکن کمک می‌کند از نظر فنی و ذهنی پیشرفت کند. خوشحالم که عملکردم در این مسیر مورد توجه قرار گرفته و به نامزدی در چنین جایزه‌ای رسیده است.

بیرانوند در پایان گفت: طبیعتاً وقتی نامزد یک جایزه بزرگ می‌شوید، به کسب آن هم فکر می‌کنید. من نیز امیدوارم این بار اتفاق خوبی رقم بخورد و بتوانم این افتخار را به مردم ایران و هوادارانی تقدیم کنم که همیشه پشتم بوده‌اند. با این حال، همین نامزدی هم مسئولیت مرا بیشتر می‌کند تا با انگیزه بالاتری به کارم ادامه بدهم و نماینده شایسته‌ای برای فوتبال کشورم باشم.

برچسب ها: بیرانوند ، علیرضا بیرانوند ، فوتبال
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

خشایارستیزی روبی کوچولو

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

کانتینر پَر!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار