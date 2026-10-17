واکنش بیرانوند به نامزدی بهترین بازیکن سال آسیا

جوان آنلاین: علیرضا بیرانوند در گفت‌وگو با روزنامه فدراسیون فوتبال درباره نامزدی در بخش بهترین بازیکن مرد سال آسیا اظهار داشت: این اتفاق برای من ارزش زیادی دارد. آخرین بار در سال ۲۰۱۹ بود که به جمع ۳ نامزد نهایی این جایزه رسیدم و پس از آن، هیچ دروازه‌بانی دیگری از قاره آسیا تا امروز در این جمع قرار نگرفته بود. این‌که حالا دوباره این فرصت نصیب من شده، باعث خوشحالی و انگیزه بیشترم است. البته این اتفاق را فقط متعلق به خودم نمی‌دانم و امیدوارم بتوانم نماینده شایسته‌ای برای فوتبال ایران باشم.

وی در ادامه عنوان داشت: رسیدن به چنین جایگاهی بدون تلاش مستمر، حمایت هم‌تیمی‌ها و زحمات مجموعه فنی امکان‌پذیر نیست. دروازه‌بانی یک کار انفرادی به نظر می‌رسد، اما واقعیت این است که عملکرد خوب یک گلر به هماهنگی تمام تیم وابسته است. من هم همیشه سعی کرده‌ام با تمرکز و مسئولیت‌پذیری، بهترین عملکردم را برای تیم ملی و باشگاهم ارائه کنم.

دروازه‌بان تیم ملی ایران با اشاره به تجربه حضور در رقابت‌های بین‌المللی اذعان داشت: نمایش در جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین مسابقات فصل گذشته لیگ نخبگان آسیا، تجربه‌های مهمی برای من بود. بازی در این سطح، فشار و حساسیت زیادی دارد و به بازیکن کمک می‌کند از نظر فنی و ذهنی پیشرفت کند. خوشحالم که عملکردم در این مسیر مورد توجه قرار گرفته و به نامزدی در چنین جایزه‌ای رسیده است.

بیرانوند در پایان گفت: طبیعتاً وقتی نامزد یک جایزه بزرگ می‌شوید، به کسب آن هم فکر می‌کنید. من نیز امیدوارم این بار اتفاق خوبی رقم بخورد و بتوانم این افتخار را به مردم ایران و هوادارانی تقدیم کنم که همیشه پشتم بوده‌اند. با این حال، همین نامزدی هم مسئولیت مرا بیشتر می‌کند تا با انگیزه بالاتری به کارم ادامه بدهم و نماینده شایسته‌ای برای فوتبال کشورم باشم.