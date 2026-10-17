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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پوتین: منطقه لوهانسک بطور کامل تحت کنترل ارتش روسیه قرار دارد

ق رئیس‌جمهور روسیه از ایجاد موفق یک منطقه امنیتی در مجاورت مرزها خبر داد و گفت: این موضوع اصلا قابل مذاکره نیست.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شب گذشته، جمعه، از یکی از مراکز فرماندهی پشتیبانی گروه مشترک نیروهای مسلح این کشور بازدید کرد و نشستی با فرماندهان نظامی داشت. او در این نشست گزارش‌های والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان گروه‌های نظامی مختلف را دریافت کرد.

در این نشست وضعیت کنونی در منطقه عملیات ویژه نظامی بررسی شده و نتایج اجرای مأموریت‌های رزمی واحدهای نظامی و همچنین مأموریت‌های پیش‌رو در دوره پاییز و زمستان و مسائل مربوط به پشتیبانی و تأمین نیازهای نیروهای مسلح به بحث گذاشته شد.

رئیس‌جمهور روسیه در این نشست از این مسئله ابراز رضایت کرد که جمهوری مردمی لوهانسک به‌طور کامل تحت کنترل نیروهای مسلح این کشور قرار گرفته است. به گفته پوتین، نظامیان روس از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون کنترل حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از اراضی و ۳۱۰ منطقه مسکونی در این محور را به دست گرفته‌اند. این در حالی است که تنها اندکی بیش از ۱۰ درصد از خاک جمهوری دونتسک و ۱۶.۵ درصد از منطقه زاپروژیه همچنان تحت کنترل کی‌یف قرار دارد.

آزادسازی دونتسک یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ارتش روسیه است

رئیس‌جمهور روسیه در نشست با فرماندهان نیروهای مسلح این کشور تأکید کرد که آزادسازی جمهوری مردمی دونتسک یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های کنونی ارتش روسیه است. او تأکید کرد که تصرف شهر دوبروپولیه در منطقه دونتسک، رویدادی مهم در روند آزادسازی کل منطقه بزرگ دونباس و موفقیتی آشکار برای نیروهای مسلح روسیه محسوب می‌شود.

پوتین خواستار انتقال پیام قدردانی خود به تمامی نظامیانی شد که مستقیما در آزادسازی این شهر مشارکت داشتند. ارتش روسیه روز ۱۶ اکتبر کنترل شهرهای دوبروپولیه و آلکسی‌یفو-دروژکوفکا در محور عملیاتی دونتسک را به دست گرفت.

والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد که نظامیان این کشور در حال حاضر عملیات جست‌وجو برای شناسایی و انهدام نیروهای پراکنده اوکراینی را که در زیرزمین ساختمان‌ها پنهان شده‌اند، انجام می‌دهند.

ولادیمیر پوتین همچنین به روند مثبت عملیات گروه‌های مختلف نیروهای مسلح روسیه اشاره کرد و گفت که پیشروی در سراسر خط مقدم جبهه ادامه دارد و افزود: «سرعت پیشروی نیروهای روسیه افزایش قابل‌توجه یافته و نتایج اجرای مأموریت‌های رزمی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.»

وی در عین حال اعتراف کرد که اجرای مأموریت‌های رزمی کاری دشوار، پرتنش و مسئولیت‌آور است که با مشکلات و تلفات نیروهای انسانی نیز همراه است و گفت: «البته با وجود این مشکلات، سرعت پیشروی افزایش یافته، محاصره گروهی متشکل از بیش از دو هزار نظامی اوکراینی، رویدادی معمولی نیست، بلکه موفقیتی برای ارتش روسیه محسوب می‌شود.»

ابراز رضایت از پیشرفت موفقیت‌آمیز روند ایجاد منطقه امنیتی در مرزهای روسیه

ولادیمیر پوتین در این نشست همچنین اعلام کرد که ارتش در اجرای مأموریت ایجاد منطقه امنیتی در سرزمین‌های مجاور مرزهای خود بسیار موفق عمل کرده است. او توضیح داد: «پس از ورود نیروهای اوکراینی به منطقه کورسک، مأموریت ارتش روسیه صرفا به بیرون راندن نیروهای دشمن از خاک این کشور محدود نمی‌شد. مأموریتی برای نیروهای مسلح تعیین شد که نه‌تنها شامل بیرون راندن دشمن از خاک کشورمان، بلکه ایجاد یک منطقه امنیتی در سرزمین‌های مجاور مرزهای روسیه نیز بود. این مأموریت در حال حاضر با موفقیت در حال اجراست.»

ایجاد منطقه امنیتی در خاک اوکراین در مذاکرات صلح قابل بحث نیست

رئیس‌جمهور روسیه در نشست خود با فرماندهان نیروهای مسلح این کشور اعلام کرد که موضوع ایجاد منطقه امنیتی در خاک اوکراین نمی‌تواند در جریان مذاکرات صلح مورد بحث قرار بگیرد. او گفت: «ما قصد نداریم این موضوع، یعنی ایجاد منطقه امنیتی در اوکراین را در دستور کار مذاکرات احتمالی صلح با این کشور قرار دهیم.»

به گفته وی، هدف نهایی تأمین امنیت کامل تمامی مناطق مرزی روسیه در آینده و دور کردن تهدیدات از جانب اوکراین است.

ضرورت تقویت حفاظت از تأسیسات غیرنظامی و نظامی روسیه

ولادیمیر پوتین در این نشست همچنین بر ضرورت افزایش کارایی سامانه‌های حفاظت از تأسیسات غیرنظامی و نظامی روسیه تأکید کرد. او عملکرد فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح، پیشروی موفقیت‌آمیز نیروها و همچنین اثربخشی حملات ارتش روسیه به تأسیسات دشمن را مثبت ارزیابی کرد.

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به عملکرد واحدهای پدافند هوایی، افزود: «البته در این زمینه هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. لازم است کارایی حفاظت از تأسیسات غیرنظامی و طبیعتا تأسیسات نظامی خود را افزایش دهیم.»

وی در عین حال یادآور شد که خدمه رزمی سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در مجموع عملکردی حرفه‌ای و خوبی دارند، اما همچنان زمینه‌هایی برای بهبود فعالیت آنها وجود دارد و باید کارهایی در این راستا انجام شود. او تأکید کرد که لازم است کارایی پدافند هوایی کشور در حفاظت از تأسیسات غیرنظامی و نظامی افزایش یابد.

پوتین همچنین به اثربخشی حملات ارتش روسیه به تأسیسات مجتمع صنایع نظامی و مراکز لجستیکی در خاک اوکراین اشاره کرد و نتایج این حملات را مثبت و موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد.

برچسب ها: پوتی ، اوکراین ، اوکراین گیت
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