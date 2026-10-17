کد خبر: 1385163
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

صندوق حقوقی ترامپ به مرز ورشکستگی رسید

ق گزارش‌ها نشان می‌دهد صندوق ترامپ برای تأمین هزینه‌های حقوقی‌اش به مرز ورشکستگی رسیده است.

جوان آنلاین: صندوق اصلی دونالد ترامپ برای تأمین هزینه‌های دفاع حقوقی او با کاهش شدید نقدینگی و انباشت بدهی روبه‌رو شده است.

بر اساس گزارش مالی کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا درباره سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶، صندوق «نجات آمریکا» بیش از ۵.۴ میلیون دلار در فاصله ژوئیه تا سپتامبر هزینه کرده و مجموع هزینه‌های آن از ابتدای سال به بیش از ۱۴ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، موجودی نقدی صندوق که در ابتدای سال حدود ۱.۲ میلیون دلار بود، در پایان سپتامبر به تنها ۳۲ هزار و ۲۵۶ دلار کاهش یافت.

در همین حال، بدهی‌های این صندوق به حدود ۱.۹ میلیون دلار رسیده که بخش عمده آن به هزینه‌های حقوقی و مشاوره‌های قانونی مربوط می‌شود.

این صندوق بخشی از هزینه‌های وکلای ترامپ در پرونده‌های قضایی مختلف، از جمله پرونده پرداخت حق‌السکوت در نیویورک، پرونده اسناد محرمانه و پرونده مداخله انتخاباتی در ایالت جورجیا را تأمین کرده است. از جمله طلبکاران آن، شرکت‌های حقوقی بریتو، سالیوان و کرامول و دیلون هستند.

طبق برآوردهای مطرح‌شده در این گزارش، ترامپ از زمان ترک کاخ سفید در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای هزینه‌های حقوقی پرداخت کرده است. او اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده و آن‌ها را اقدامی با انگیزه سیاسی توصیف کرده است.از میان چهار پرونده کیفری مطرح‌شده علیه ترامپ، پرونده پرداخت حق‌السکوت در نیویورک به محاکمه رسید و هیئت منصفه او را در ۳۴ مورد مجرمانه محکوم کرد؛ سه پرونده دیگر مختومه شدند. ترامپ همچنین با پرونده‌های مدنی، از جمله دعوای تقلب مالی در نیویورک و شکایت ای. جین کارول، روبه‌رو بوده است.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، شکست ترامپ
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