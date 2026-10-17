کد خبر: 1385162
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸
ورزش » ساير

بازگشت قهرمانان فرنگی از آمریکا پس از قهرمانی در جهان

ق فرنگی‌کاران ایران پس از قهرمانی در آمریکا صبح امروز به کشور بازگشتند.

جوان آنلاین: فرنگی‌کاران امید ایران پس از درخشش در ینگه دنیا و کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا وارد کشور شدند.

تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران با کسب ۵ مدال شامل ۳ مدال طلا و ۲ مدال برنز و کسب ۱۱۹ امتیاز، عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی جهان در آمریکا را از آن خود کرد.

رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روزهای ۲۰ لغایت ۲۳ مهرماه در شهر لاس وگاس کشور آمریکا برگزار شد و در پایان برای تیم ایران، عرفان جرکنی در وزن ۶۳ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم و یاسین یزدی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال طلا، محمد کمالی در وزن ۶۷ کیلوگرم و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال پس از حضور در این رقابت‌ها صبح امروز (شنبه) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) به کشور بازگشتند و مورد استقبال قاسم علی عسگری رئیس هیئت کشتی تهران و رضا خادم المله مسئول تشریفات فدراسیون قرار گرفتند.

برچسب ها: فرنگی ، فرنگی‌کار ، فرنگی‌کاران
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