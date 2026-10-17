جوان آنلاین: کیتی زکریا تنها پنج روز پس از انتصاب به‌عنوان سخنگوی کاخ سفید از سمت خود برکنار شد تا کوتاه‌ترین دوره حضور در این مسئولیت را در تاریخ معاصر آمریکا به نام خود ثبت کند. انتصاب شتاب‌زده و برکناری سریع او، نتیجه مستقیم تصمیم لحظه‌ای دونالد ترامپ برای جذب یک چهره وفادار رسانه‌ای در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ بود؛ انتخابی که بدون انجام ارزیابی‌های اولیه و بررسی دقیق سوابق صورت گرفت.

ماجرا از زمانی آغاز شد که ترامپ به دلیل فشارهای سیاسی و عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان در نظرسنجی‌ها، به دنبال فردی مدافع در رسانه‌ها می‌گشت. او بدون مشورت کافی با مشاوران ارشد خود، مسئولیت سخنگویی را به زکریا پیشنهاد داد. اما حضور زاکاریا از همان نخستین نشست خبری ۱۴ دقیقه‌ای‌اش با بحران مواجه شد. او در برابر خبرنگاران عملکردی بسیار نامطمئن و ناشیانه ارائه داد، توانایی مدیریت جلسه را نداشت و حتی نتوانست به پرسش‌های ساده و قابل‌پیش‌بینی درباره سیاست خارجی پاسخ دهد.

در روزهای بعد، ناآگاهی او از روحیات و پروتکل‌های کاری ترامپ بیشتر نمایان شد؛ از جمله اصرار بر تنظیم مصاحبه‌های غیرضروری پس از سخنرانی‌های خسته‌کننده ترامپ که خشم رئیس‌جمهور را برافروخت. هم‌زمان، جنجال‌ها درباره سوابق حقوقی او بالا گرفت. در حالی که زکریا در تلویزیون به‌عنوان «وکیل» شناخته می‌شد، مشخص شد که او در آزمون وکالت رد شده است. مصاحبه‌های چالش‌برانگیز و دفاعیات ناموفق او در شبکه فاکس‌نیوز، به‌ویژه در گفتگو با شان هنیتی، وضعیت را بحرانی‌تر کرد.

در نهایت، ترامپ که از پوشش منفی رسانه‌ها به شدت آزرده شده بود و هیچ حمایتی از سوی مشاوران ارشدش برای ماندن زکریا ندید، تصمیم به برکناری او گرفت. ترامپ در دیداری کوتاه به او گفت که شاید «برای این موقعیت آماده نبوده است» و بدین ترتیب، کاخ سفید بار دیگر در آستانه انتخابات بدون سخنگو ماند.