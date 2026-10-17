حادثه امنیتی برای یک نفتکش در نزدیکی عربستان

جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که روز جمعه یک نفتکش در شمال شرقی «الجبیل» واقع در عربستان با پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، طبق این گزارش، خدمه کشتی در این حمله آسیب ندیده و در سلامتی کامل هستند.

صبح امروز نیز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، یک فروند سوپر نفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه منجر به انفجار و آتش سوزی شدید شد.

بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نفتکش با خاموش کردن همه سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش نمود با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست امریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.