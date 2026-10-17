جوان آنلاین: حسن رنگرز بامداد شنبه در بازگشت تیم ملی کشتی فرنگی در فرودگاه استانبول در جمع خبرنگاران اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در خصوص قهرمانی تیم کشتی فرنگی امیدهای ایران در پیکارهای جهانی اظهار کرد: قبل از هر چیزی آرزوی موفقیت برای برادران و خواهران خوبمان دارم در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا دارم و امیدوارم که مزد زحمات و تلاششان را بگیرند و قلبا راضی از بازی‌های پاراآسیایی برگردند. خدا را شکر می‌کنیم که شرمنده مردم نشدیم و به لطف و مدد آقا امیرالمومنین علی (ع) بچه‌ها توانستند از عنوان قهرمانی در امیدهای جهان دفاع کنند. در این مسیر به وطر ویژه و خاص از علیرضا دبیر تقدیر و تشکر می‌کنم؛ انصافا هر آن چیزی که برای کسب افتخار مورد انتظار بود چه در حوزه زیرساخت، سخت‌افزار و پیشتیبانی از برنامه‌های فنی به بهترین نحو حمایت کرد و هیچ کمبود و کسری نداریم و خانه کشتی با فاصله بهترین خانه کشتی دنیا است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: به لحاظ فنی ما ۵ مدال (۳ طلا و ۲ برنز) کسب کردیم که می‌توانست اتفاق به مراتب بهتری برای ورزش کشتی رخ دهد به این مفهوم که ما چهره‌های اصلی و نامدار تیم ملی مانند پیام احمدی، علی احمدی‌وفا، سعید اسماعیلی، دانیال سهرابی، علیرضا عبدولی و فردین هدایتی را در اختیار نداشتیم، دلاورمردانی که در تیم بزرگسالان هستند و به نوعی زیر ۲۳ سال هستند و خدا را شکر تیم ملی بزرگسالان از لحاظ فنی، تیمی بسیار جوانی است و چشم‌انداز روشنی دارد.

رنگرز ادامه داد: همین اتفاق در بازی‌های آسیایی هم رخ داد و اگر ما از حضور چهره‌هایی مانند محمدهادی ساروی، علیرضا مهمدی و سعید اسماعیلی در ناگویا بهره مند می‌شدیم تعداد طلاهای می‌توانست آنجا به ۵ طلا افزایش یابد، ولی خوشحالیم که با حمایت دبیر این امکان فراهم شد که ما از جوانان شایسته‌ای حمایت کنیم و در آوردگاهی مثل جهانی پاسخ مثبتی به کادر فنی دادند و امروز کشتی فرنگی ما می‌تواند به حضور این چهره‌ها و استعدادها ببالد و امیدوار باشد که روال موفقیت‌ها در سال‌های آینده مستمر باشد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: امسال روس‌ها هم به جمع رقبا اضافه شدند و در چند سال گذشته امتیازاتشان محاسبه نمی‌شد و اگر هم محاسبه می‌شد در کشتی فرنگی تاثیرگذار نبود. امسال به لحاظ کمیت شرکت‌کنندگان در کشتی فرنگی در پیکارهای امیدهای جهان تعدادشان بیشتر از کشتی آزاد بود و خیلی از چهره‌هایی که اینجا بودند هفته آینده در پیکارهای جهانی قزاقستان حضور خواهند داشت. چیزی که برای ما مهم بود و اینکه من ۲ فرزند دارم و هر موقعی که به دهکده فرشتگان میناب در فدراسیون کشتی می‌رویم و عکس کودکان شهید می‌بینم منقلب می‌شوم و عهد کرده بودم که در این ماه مهر که فصل مدرسه است جام را به خانواده شهدای میناب که دلبندان خودشان را از دست دادند و فقدان و سوگ بزرگی است تقدیم کنیو. لذا تنها کاری که به عنوان یک هموطن می‌توانستیم انجام دهیم و ما خودمان را نوکر و خادم مردم می‌دانیم این عنوان قهرمانی و جام را تقدیم می‌کنیم به خانواده‌هایی که کودکان بی‌گناهشان در جنگ تحمیلی شهید شدند. شیرینی از این بابت بود که در کشور آمریکا این قهرمانی رخ داد و ما کاری به مردم آمریکا نداریم و یکسری جاها همین مربیان آمریکایی ابراز تاسف و تاثر می‌کردند. ما به عنوان قشری که مدیون مردم هستیم احساس وظیفه کردیم که این جام را تقدیم کنیم به خانواده‌های شهدای میناب و این کاری بود که از دست مان برمی‌آمد.

وی همچنین در خصوص تیم ملی بزرگسالان نیز گفت: قریب ۳۰۰ روز از جهانی سال گذشته در اردو بودیم و تکرار عنوان قهرمانی و دفاع از عنوان قهرمان کار بسیار سخت و حتی دشوارتر از کسب جام است. در ۳۰۰ روز گذشته تلاش مستمر داشتیم و با حمایت فدراسیون، مجموعه برنامه‌های فنی را در کنار اردوهای مختلف داشتیم و امروز شرایط تیم ملی خوبی است و قطعا نتایج تیم ملی کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی و امیدهای جهان یک قوت قلب مضاعفی به بچه‌های ما می‌دهد و هم قسم شدیم که بچه‌ها از همه وجودشان مایع بگذارند. سال گذشته پیام احمدی نایب قهرمان شد و علی احمدی‌وفا توفیقی نداشت اما تجربه سال گذشته را دارد و قطعا برایش راهگشا خواهد بود. مهدی کشتکار سال گذشته برنز گرفته و امسال میاد که با شایستگی رنگ مدالش را عوض کند.

دارنده مدال طلای پیکارهای کشتی فرنگی سال ۲۰۰۱ جهان در یونان ادامه داد: سعید اسماعیلی که مدافع عنوان قهرمانی است و در شرایط خوبی به سر می‌برد. دانیال اسماعیلی که پارسال با بداخلاقی حریف فرانسوی و کمی بی‌مهری داور برنز گرفت، امسال می‌آید که رنگ مدالش را عوض کند و علی اسکو که با انگیزه است و سال فنی خوبی را سپری کرده و می‌آید که یک شگفتی را در وزن ۷۷ کیلوگرم خلق کند. غلامرضا فرخی که قهرمان شد و از عنوان قهرمانی خودش دفاع خواهد کرد. علیرضا مهمدی که سال گذشته زانویش را عمل کرد که از دکتر کیهانی تشکر می‌کنم و الحمدالله خیلی زود برگشت و تمرینات خوبی داشت و به نظر من دو عنوان نایب قهرمانی المپیک و جهان را با شایستگی کسب کرد و شایستگی آن را داشت که طلا بگیرد و قلبا دوست دارم امسال طلا بگیرد. در وزن ۹۷ کیلوگرم هادی ساروی کاپیتان تیم ملی که ۶ نشان رنگارنگ جهان و المپیک دارد و در نهایت در سنگین وزن فردین هدایتی جایگزین میرزازاده‌ای شده که ۴ سال ملی‌پوش بود و امروز جای خودش را به یک کشتی‌گیر جوان و شایسته داده و امیدوارم که بتواند طلای امین را با شایستگی تکرار کند.

رنگرز تصریح کرد: در مجموع تیمی یکدست و در عین حال با تجربه داریم و به نوعی تیم ملی را در بازی‌ها و امیدها به مسلخ بردیم و نخواستیم به ترکیت تیم ملی دست بزنیم و این عزیزان همه تمرکز خودشان را معطوف پیکارهای جهانی قزاقستان کردند و در نهایت همه تلاش ما این است که بتوانیم کسری از ثانیه لبخند را بر لبان مردم بنشانیم و در این مقطع زمانی که روزهای سخت در کنار استرس جنگ و همچنین مشکلات معیشتی و گرانی مردم را آزار داده، ما تلاش کردیم به عنوان فرزندان ملت اگر شایستگی داشته باشیم حال دل مردم را خوب کنیم.