کد خبر: 1385152
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

چین خواستار توقف شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری شد

ق وزیر امور خارجه چین در دیدار با رئیس رژیم صهیونیستی خواستار توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری و عقب‌نشینی رژیم اسرائیل از این سیاست شد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه چین اعلام کرد که «وانگ یی» وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در باکو، مسئله فلسطین را بزرگ‌ترین ظلم تاریخی قرن حاضر توصیف کرد و گفت: پکن راهکار تاسیس دو دولتی را مسیر صحیح برای حل مسئله فلسطین می‌داند.

وزیر خارجه چین تاکید کرد که اولویت فوری باید فراهم کردن دسترسی کامل به نوار غزه برای جلوگیری از گسترش فاجعه انسانی باشد.

وی همچنین گفت: «اسرائیل باید با متوقف کردن ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری، از این روند عقب‌نشینی کند.»

وانگ یی افزود: تقویت صلح و آشتی در منطقه یکی از پایه‌های سیاست چین در قبال خاورمیانه است و پکن آماده است همراه با جامعه بین‌المللی، طرف‌های مختلف را به بازگشت هرچه سریع‌تر به گفت وگو و رایزنی و تلاش برای دستیابی به راه‌ حلی سیاسی برای مناقشه ترغیب کند.

روند شهرک‌سازی رژیم اسرائیل در کرانه باختری در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای شتابان‌تر شده است. بر اساس گزارش دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه در ۱۱ اوت ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد)، از ابتدای سال جاری، مقامات صهیونیستی حدود ۱۲ هزار و ۳۶۰ واحد مسکونی را در کرانه باختری و قدس شرقی پیش برده یا تصویب کرده‌اند که از این میزان، حدود ۷ هزار و ۲۰۰ واحد در منطقه C کرانه باختری و ۵ هزار و ۱۶۰ واحد در قدس شرقی قرار دارد. در همین چارچوب، کابینه رژیم صهیونیستی در ۲۵ مارس ۲۰۲۶ (پنجم فروردین) ایجاد یا قانونی‌سازی ۳۴ شهرک در منطقه C را تصویب کرد؛ اقدامی که سازمان ملل آن را گسترده‌ترین تصمیم از این نوع در یک مصوبه کابینه توصیف کرده است.

بر اساس جزئیات منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری «صلح اکنون» از ۳۴ مورد، ۲۴ مورد شهرک‌های جدید و ۱۰ مورد کانون‌های شهرک‌نشینی موجود برای الحاق هستند. اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر می‌شود که در نظر بگیریم رژیم در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ماه) حدود ۴۳۱ میلیون دلار برای ایجاد زیرساخت و اسکان موقت در همین ۳۴ شهرک اختصاص داد؛ اقدامی که به گفته مقام‌های اسرائیلی با هدف تقویت کنترل این رژیم بر کرانه باختری انجام می‌شود.

سازمان فلسطینی «مقاومت در برابر دیوار و شهرک سازی» اول شهریور ۱۴۰۵ در گزارشی اعلام کرد که تعداد شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری به ۵۹۲ شهرک رسیده و رژیم اسرائیل اکنون حدود ۴۲ درصد از کرانه باختری را اشغال کرده است.

این هیات در آمار خود در خصوص برجسته ترین شاخصه های استعمار شهرک سازی و سلطه بر خاک فلسطین اعلام کرد که تعداد شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری از جمله قدس شرقی به ۷۸۰ هزار نفر رسید.

طبق این گزارش، ۳۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر در شهرک های قدس اشغالی و ۴۴۶ هزار و ۴۰۰ نفر در دریگر مناطق کرانه باختری ساکن هستند.

این هیات همچنین خاطرنشان کرد که صهیونیست ها در ۱۹۲ شهرک و ۴۰۰ کانون شهرک نشینی از جمله ۲۳۱ کانون روستای پراکنده شده اند.

همچنین آمارها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی ۴۲ درصد از مجموع مساحت کرانه باختری یعنی حدود ۵ هزار و ۶۶۰ کیلومتر مربع و ۷۱ درصد از منطقه «ج» و ۹۱ درصد از منطقه «الاغوار» فلسطین را به اشغال خود درآورده است.

برچسب ها: چین ، چینی ها ، کرانه باختری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

خشایارستیزی روبی کوچولو

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

کانتینر پَر!

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار