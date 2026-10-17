وزیر امور خارجه چین در دیدار با رئیس رژیم صهیونیستی خواستار توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری و عقب‌نشینی رژیم اسرائیل از این سیاست شد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه چین اعلام کرد که «وانگ یی» وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در باکو، مسئله فلسطین را بزرگ‌ترین ظلم تاریخی قرن حاضر توصیف کرد و گفت: پکن راهکار تاسیس دو دولتی را مسیر صحیح برای حل مسئله فلسطین می‌داند.

وزیر خارجه چین تاکید کرد که اولویت فوری باید فراهم کردن دسترسی کامل به نوار غزه برای جلوگیری از گسترش فاجعه انسانی باشد.

وی همچنین گفت: «اسرائیل باید با متوقف کردن ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری، از این روند عقب‌نشینی کند.»

وانگ یی افزود: تقویت صلح و آشتی در منطقه یکی از پایه‌های سیاست چین در قبال خاورمیانه است و پکن آماده است همراه با جامعه بین‌المللی، طرف‌های مختلف را به بازگشت هرچه سریع‌تر به گفت وگو و رایزنی و تلاش برای دستیابی به راه‌ حلی سیاسی برای مناقشه ترغیب کند.

روند شهرک‌سازی رژیم اسرائیل در کرانه باختری در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای شتابان‌تر شده است. بر اساس گزارش دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه در ۱۱ اوت ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد)، از ابتدای سال جاری، مقامات صهیونیستی حدود ۱۲ هزار و ۳۶۰ واحد مسکونی را در کرانه باختری و قدس شرقی پیش برده یا تصویب کرده‌اند که از این میزان، حدود ۷ هزار و ۲۰۰ واحد در منطقه C کرانه باختری و ۵ هزار و ۱۶۰ واحد در قدس شرقی قرار دارد. در همین چارچوب، کابینه رژیم صهیونیستی در ۲۵ مارس ۲۰۲۶ (پنجم فروردین) ایجاد یا قانونی‌سازی ۳۴ شهرک در منطقه C را تصویب کرد؛ اقدامی که سازمان ملل آن را گسترده‌ترین تصمیم از این نوع در یک مصوبه کابینه توصیف کرده است.

بر اساس جزئیات منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری «صلح اکنون» از ۳۴ مورد، ۲۴ مورد شهرک‌های جدید و ۱۰ مورد کانون‌های شهرک‌نشینی موجود برای الحاق هستند. اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر می‌شود که در نظر بگیریم رژیم در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ماه) حدود ۴۳۱ میلیون دلار برای ایجاد زیرساخت و اسکان موقت در همین ۳۴ شهرک اختصاص داد؛ اقدامی که به گفته مقام‌های اسرائیلی با هدف تقویت کنترل این رژیم بر کرانه باختری انجام می‌شود.

سازمان فلسطینی «مقاومت در برابر دیوار و شهرک سازی» اول شهریور ۱۴۰۵ در گزارشی اعلام کرد که تعداد شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری به ۵۹۲ شهرک رسیده و رژیم اسرائیل اکنون حدود ۴۲ درصد از کرانه باختری را اشغال کرده است.

این هیات در آمار خود در خصوص برجسته ترین شاخصه های استعمار شهرک سازی و سلطه بر خاک فلسطین اعلام کرد که تعداد شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری از جمله قدس شرقی به ۷۸۰ هزار نفر رسید.

طبق این گزارش، ۳۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر در شهرک های قدس اشغالی و ۴۴۶ هزار و ۴۰۰ نفر در دریگر مناطق کرانه باختری ساکن هستند.

این هیات همچنین خاطرنشان کرد که صهیونیست ها در ۱۹۲ شهرک و ۴۰۰ کانون شهرک نشینی از جمله ۲۳۱ کانون روستای پراکنده شده اند.

همچنین آمارها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی ۴۲ درصد از مجموع مساحت کرانه باختری یعنی حدود ۵ هزار و ۶۶۰ کیلومتر مربع و ۷۱ درصد از منطقه «ج» و ۹۱ درصد از منطقه «الاغوار» فلسطین را به اشغال خود درآورده است.