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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳
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رئیس اورژانس استان تهران اعلام کرد

ثبت ۲۸ هزار و ۵۸۵ مأموریت اورژانس استان تهران در هفته سوم مهر ماه

اورژانس رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۸ هزار و ۵۸۵ مأموریت در هفته گذشته خبر داد و گفت در این مدت بیش از ۷ هزار نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

جوان آنلاین: محمداسماعیل توکلی، پیش از ظهر شنبه، از ثبت ۲۸ هزار و ۵۸۵ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش مهر، رئیس اورژانس استان تهران اظهار کرد: از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، در پی مأموریت‌های ثبت‌شده، ۷ هزار و ۱۰۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲ هزار و ۹۹۲ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۶۰ هزار و ۳۸ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که بخشی از آن‌ها به اعزام نیروهای عملیاتی منجر شد.

توکلی با اشاره به تفکیک مأموریت‌های ثبت‌شده گفت: از مجموع مأموریت‌های هفته گذشته، ۵ هزار و ۱۳۱ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بود که ۱۷.۹ درصد کل مأموریت‌ها را شامل می‌شود؛ همچنین ۲۳ هزار و ۴۵۴ مأموریت، معادل ۸۲.۱ درصد، به حوادث غیرترافیکی اختصاص داشت.

رئیس اورژانس استان تهران در ادامه از انجام هشت سورتی پرواز توسط اورژانس هوایی خبر داد و بیان کرد: در پی این پروازها، ۹ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

برچسب ها: اورژانس تهران ، محمداسماعیل توکلی ، امداد و نجات
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