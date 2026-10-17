سقوط لیکود ادامه دارد: حزب نتانیاهو ۲ کرسی دیگر از دست داد

جوان آنلاین: براساس یک نظرسنجی که امروز در روزنامه معاریو منتشر شد، حزب لیکود به سرکردگی بنیامین نتانیاهو با دو کرسی عقب نشینی تنها ۱۸ کرسی را به دست خواهد آورد.

به نوشته این رسانه عبری، با نزدیک شدن به موعد انتخابات کنست(پارلمان) رقابت بر سر کرسی‌های کنست بیست‌ و ششم به لحظات سرنوشت‌ساز خود رسیده است: نتایج نظرسنجی جدیدی که صبح امروز (جمعه) منتشر شد، از کاهش قدرت حزب لیکود همزمان با تقویت جایگاه حزب‌های عربی حکایت دارد.

بر اساس این نظرسنجی، لیکود دو کرسی از دست می‌دهد و تعداد کرسی‌های آن به تنها ۱۸ کرسی کاهش می‌یابد، در حالی که هر یک از حزب‌های عربی یک کرسی به دست می‌آورند تا مجموع کرسی‌های آنها به ۱۴ کرسی برسد.

با وجود افت قدرت حزب حاکم، ائتلاف حاکم تنها یک کرسی از دست داد و تعداد کرسی‌های آن به ۵۱ کرسی رسید. این امر مرهون تقویت حزب «یهودیت توراتی متحد» است که تعداد کرسی‌های خود را به ۸ کرسی افزایش داد و همچنین موفقیت حزب «عماش اسرائیل» در عبور از آستانه انتخاباتی با کسب ۴ کرسی است.

بلوک احزاب مخالف صهیونیستی نیز از نظر تعداد کرسی‌ها پس از کاهش کرسی‌های حزب «اسرائیل بِیِتنو» به ۸ کرسی، با افت روبرو شد.

پس از این تغییرات، دو بلوک نتیجه‌ای برابر یعنی ۵۱ کرسی برای هر کدام به دست آوردند و نظام سیاسی همچنان در آستانه روز انتخابات در هاله‌ای از ابهام و بی‌ثباتی قرار دارد.