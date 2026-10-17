کد خبر: 1385145
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
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کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی با رمزارزهای جعلی در پوشش خرید خودرو

معظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری متهمانی خبر داد که با پرداخت رمزارزهای جعلی به فروشندگان خودرو در پلتفرم‌های دیوار و شیپور، از ۱۵ نفر بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردند.

جوان آنلاین: سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند پس از درج آگهی فروش خودروی خود در پلتفرم های آگهی محور مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

به گزارش مهر، رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شکات در ادامه اظهارکردند که در پلتفرم دیوار و شیپور خودروی خود را جهت فروش آگهی کرده اند و پس از آگهی،افرادی جهت خرید تماس گرفته و به آنها مراجعه کرده اند و اعلام داشتند در ازای خرید خودرو ارز دیجیتال می دهند،درنهایت باتوجه به عدم آگاهی کافی مالباختگان در حوزه رمزارز و اعتماد نابجا به این شیادان مجازی،متهمین مبلغ مورد نظر را در قالب رمزارز به شکات پرداخت کردند و خودرو را تحویل گرفته و از محل خارج شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه شکات پرونده با بررسی کیف پول دیجیتال خود متوجه شدند رمزارزهای دریافتی بی ارزش بوده اند بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی سرانجام متهمین شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه متهمین مجموعا بیش از یکصد میلیارد ریال از ۱۵ نفر کلاهبرداری کرده بود افزود: متهمین پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشتند آگهی های فروش خودرو در پلتفرم های دیوار و شیپور را بررسی می کردند و با حضور در موقعیت فروشندگان و ترغیب آنان به پرداخت بصورت ارز دیجیتال،با واریز رمزارزهای بی ارزش و جعلی به کیف پول مالباختگان خودرو را تحویل می گرفتند و از محل خارج می شدند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی از جمله رمزارزها بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد،شهروندان همچنین می توانند موارد مشکوک و مسائل مرتبط را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir اعلام کنند.

برچسب ها: داود معظمی گودرزی ، جرائم رمزارز ، پلیس فتا تهران بزرگ
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