کد خبر: 1385144
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰
ورزش » ساير

بحران جدید اینفانتینو به خاطر واریز پول به حساب اتوئو

6 رئیس فیفا با یک بحران تازه روبه‌رو شده است که باعث شده در معرض تحقیقات جدیدی قرار بگیرد.

جوان آنلاین: جیانی اینفانتینو، رئیس سوئیسی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، ممکن است با شکایتی رسمی در کمیته مستقل اخلاق فیفا روبه‌رو شود. این موضوع به نحوه برخورد فیفا با ادعاهای مطرح شده درباره دریافت مبالغ اختصاص یافته به فوتبال کامرون توسط ساموئل اتوئو، رئیس فدراسیون فوتبال این کشور بدون اتخاذ اقدامات قاطع مربوط می‌شود.

به نقل از رویترز، جیبه گاتاما، عضو سابق کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کامرون، فیفا را مستقیماً به کوتاهی در انجام وظایف خود و نادیده گرفتن شکایت‌های ارائه شده درباره واریز این پول‌ها به حساب شخصی اتوئو متهم کرده است.

جزئیات انتقال پول‌ها

روزنامه انگلیسی «سان» با انتشار این خبر اعلام کرد به اسناد و مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد ساموئل اتوئوی ۴۵ ساله، پس از دیدار دوستانه تیم‌های ملی کامرون و روسیه در اکتبر ۲۰۲۳، مبلغی در حدود ۵۰۰ هزار پوند دریافت کرده است.

بر اساس گزارش این روزنامه و به نقل از گاتاما، مبلغ دقیق انتقال ۵۶۷ هزار و ۵۷۰ یورو بوده که برای فدراسیون فوتبال کامرون در نظر گرفته شده بود اما این پول به حساب شخصی اتوئو در بانک ملی قطر در دوحه واریز شده است. گاتاما مدعی است که اسناد بانکی مربوط به این پرونده را در ژوئن ۲۰۲۵ به کمیته اخلاق فیفا ارائه کرده اما با گذشت بیش از ۱۵ ماه، هنوز پاسخ قابل‌توجهی دریافت نکرده است.

نامه سرگشاده و اتهام حمایت از اتوئو

به نوشته روزنامه سان، گاتاما در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اینفانتینو و رؤسای کنفدراسیون‌های فوتبال اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی و آسیا، خواستار انجام تحقیقات مستقل و تعلیق موقت اتوئو از سمت خود شده است.

گاتاما گفت: حمایت سیاسی از هر مقام مسئولی نباید هیچ تأثیری بر نحوه رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده علیه او داشته باشد. سکوت طولانی مدت در این پرونده، تردیدها درباره وجود نوعی حمایت و محافظت را افزایش می‌دهد.

این عضو سابق کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کامرون هشدار داده است که اگر همچنان به شکایت او بی‌توجهی شود، دامنه اعتراض خود را گسترش خواهد داد و اینفانتینو و رئیس اتاق تحقیقات کمیته اخلاق فیفا را نیز در شکایتش هدف قرار خواهد داد.

واکنش اتوئو و فیفا

در مقابل، ساموئل اتوئو هرگونه تخلف را رد کرده است. وکلای او نیز اعلام کرده‌اند که استفاده از حساب بانکی شخصی رئیس فدراسیون فوتبال کامرون، به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده بر معاملات مالی با روسیه و بر اساس مجوز رسمی صورت گرفته است.

آن‌ها این ادعاها را بخشی از یک کارزار سازمان‌یافته علیه موکل خود دانسته‌اند.

فیفا نیز پیش‌تر با لحنی قاطع، هرگونه ادعا مبنی بر تأثیرگذاری رئیس این نهاد بر روند فعالیت‌ها و تحقیقات کمیته‌های مستقل اخلاق را رد کرده بود.

طعنه تند بلاتر به رئیس فیفا: پاپ از عمل خود راضی است!

رئیس سابق فیفا نیز به انتقاد تند از اینفانتینو پرداخت تا بار دیگر نفرت خود را از جایگزینش نشان دهد.

به گزارش ایسنا، سپ بلاتر، رئیس سابق فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، پس از سخنرانی جیانی اینفانتینو در نشست اعضای شورای فیفا در شهر زوریخ به تمسخر جانشین خود پرداخت.

اینفانتینو در سخنرانی خود بابت اشتباهات مرتبط با طرح باز کردن جام جهانی به روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عذرخواهی کرد؛ پروژه‌ای که نحوه مدیریت و اطلاع‌رسانی درباره آن با انتقادهایی همراه شده بود. رئیس فیفا ضمن عذرخواهی از اشتباهات صورت‌گرفته در مدیریت این طرح و شیوه ارتباط با افکار عمومی، تأکید کرد که این اشتباهات پیامدهای متعددی به همراه داشته است. او همچنین از اختصاص مبلغ ۲۵ میلیون دلار، معادل حدود ۲۲ میلیون یورو خبر داد.

بلاتر که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ ریاست فیفا را بر عهده داشت، از این فرصت برای کنایه زدن به اینفانتینو استفاده کرد و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جیانی اینفانتینو، بزرگ‌ترینِ تمام دوران! نمایشی شگفت‌انگیز در زوریخ. اینفانتینو که ظاهرا یک کاتولیک معتقد و درستکار است، به گناهانش اعتراف می‌کند و سپس وعده پرداخت ۲۵ میلیون دلار را می‌دهد. اعتراف، کفاره گناهان و بخشش؛ همه این‌ها در یک حضور! پاپ از این کار خوشش خواهد آمد.

رئیس پیشین فیفا در ادامه انتقاد خود، با لحنی تندتر نوشت: در فوتبال، درست مانند کلیسا، نمی‌توان اعتبار و اعتماد را خرید.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که اینفانتینو به دلیل طرح مشارکت دادن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جام جهانی با انتقادهایی مواجه شده بود؛ طرحی که در نهایت از آن عقب‌نشینی شد.

کنایه بلاتر به عذرخواهی اینفانتینو و وعده اختصاص ۲۵ میلیون دلار، نشان‌دهنده ادامه اختلاف‌نظر میان رئیس پیشین و رئیس فعلی فیفا درباره نحوه مدیریت این نهاد و تصمیم‌های مرتبط با مهم‌ترین رقابت فوتبال جهان است.

برچسب ها: اینفانتینو ، فیفا ، فوتیال
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