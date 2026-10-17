رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: چهارشنبه (۲۹ مهر) بارش پراکنده در شمال غرب، شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق غرب کشور ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز (۲۵ مهر) در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: یکشنبه (۲۶ مهر) در شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، در برخی نقاط اصفهان و چهارمحال و بختیاری افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

وی افزود: دوشنبه و سه‌شنبه (۲۷ و ۲۸ مهر) در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، غرب یزد، شمال فارس، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان چهارشنبه (۲۹ مهر) بارش پراکنده در شمال غرب، شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق غرب کشور ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۲۶ مهرماه) کمی ابری با قسمتی ابری همراه با وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی بارش پراکنده از اواخر شب کاهش ابر با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی ‌دوشنبه ( ۲۷ مهرماه) صاف تا کمی ابری وزش باد از بعد از ظهر افزایش و باد با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.