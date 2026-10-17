جوان آنلاین: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، یک کشتی در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، جزئیات بیشتری درباره هویت این کشتی، نوع حمله و میزان خسارت احتمالی آن منتشر نشده است.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از وقوع انفجار در نزدیکی سواحل عربستان در خلیج فارس در پی هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرتابه‌ای جنگی منتشر شده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد یک نفتکش در فاصله ۶۸ مایل دریایی شمال شرق شهر جبیل عربستان سعودی، بر اثر اصابت پرتابه‌ای ناشناس آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش، خدمه نفتکش به سلامت تخلیه شده‌اند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره عامل حمله، میزان خسارت واردشده به نفتکش و پیامدهای احتمالی این حادثه اعلام نشده است.