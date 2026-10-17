رسانه عبری: اسرائیل به عربستان کمک اطلاعاتی کرده است

جوان آنلاین: شبکه عبری کان گزارش داد رژیم صهیونیستی به عربستان برای مقابله با ارتش یمن کمک اطلاعاتی کرده است.

همچنین رون بن بشای، خبرنگار روزنامه یدیعوت آحارونوت گفت: اسرائیل داده‌های اطلاعاتی را درباره اهدافی در یمن از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا به عربستان داده است. اما عربستان برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای ارتش یمن به سامانه‌های پدافند هوایی شامل رادارهای شناسایی و تیربارهای گنبد آهنین و فلاخن داوود و موشک‌های آرو۲ نیاز دارد.

وی گفت: تل‌آویو برای مجهز کردن ریاض به این سامانه‌ها عجله‌ای ندارد و این مسئله را احتمالا به دادن امتیازهایی از سوی عربستان مشروط می‌کند.