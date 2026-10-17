کد خبر: 1385136
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی
در برنامه هفتم توسعه

۵۷۷۲ روستا از آب شرب سالم بهره‌مند شدند

ابرسانی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد که از ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه تاکنون ۵۷۷۲ روستا به آب شرب سالم و بهداشتی دست یافته‌اند و آبرسانی به روستاهای بیشتری تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

جوان آنلاین: هاشم امینی- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در مراسم افتتاح پروژه‌های آبرسانی روستایی که در وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به تداوم اجرای پویش هر هفته ۵۰ روستا اظهار کرد: هدف از اجرای این پویش انعکاس فعالیت‌های صنعت آب و فاضلاب در حوزه آبرسانی به روستاهاست. همکاران ما در شرکت‌های آب و فاضلاب استانی به‌صورت شبانه‌روزی برای اجرای این پروژه‌ها تلاش می‌کنند و اصحاب رسانه نیز با انعکاس این اقدامات پل ارتباطی میان مردم و وزارت نیرو بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه اجرای این پویش با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های مالی ادامه دارد، افزود: پیگیری مطالبات مردم و تأکید بر فراموش نکردن روستاها به‌ویژه روستاهای دارای تنش آبی و ناپایداری در تأمین آب از اولویت‌های وزارت نیرو است تا بتوانیم آب سالم بهداشتی و پایدار را برای این مناطق تأمین کنیم و عدالت کمی و کیفی در بهره‌مندی از خدمات آب میان شهرها و روستاها در سراسر کشور برقرار شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به عملکرد آبرسانی روستایی در برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس تکالیف تعیین‌شده در این برنامه، در سال نخست قرار بود به ۲۰۰۰ روستا آبرسانی شود که در نهایت ۲۴۳۷ روستا از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند. در سال دوم برنامه، آبرسانی به ۲۰۰۰ روستا پیش‌بینی شده بود، اما این رقم فراتر رفت و به ۲۳۵۲ روستا رسید. همچنین در سال سوم برنامه، آبرسانی به ۲۰۰۰ روستا در دستور کار قرار گرفته بود که تاکنون ۹۸۳ روستا از این تعداد از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه در مجموع آبرسانی به ۵۷۷۲ روستا در چارچوب برنامه هفتم توسعه انجام شده است ادامه داد: از میان ۹۸۳ روستایی که در سال سوم برنامه تاکنون از آب شرب بهره‌مند شده‌اند، آبرسانی به ۵۰۳ روستا توسط پیمانکاران بخش خصوصی، ۱۰۶ روستا با مشارکت خیرین و ۳۷۴ روستا توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) انجام شده است.

امینی ضمن قدردانی از مشارکت خیرین در اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی به‌ویژه مجمع خیرین آب کشور گفت: همکاری خیرین و مجموعه‌های اجرایی در پیشبرد پروژه‌های آبرسانی روستایی نقش مؤثری داشته است.

افتتاح پروژه‌های آبرسانی در ۱۵۰ روستای لرستان و زنجان

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشریح کرد: روز پنجشنبه نیز ۱۵۰ روستا در استان آذربایجان شرقی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و معاون اجرایی رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید و امروز نیز ۱۵۰ روستای دیگر به مجموعه روستاهای برخوردار از آب شرب کشور اضافه می‌شوند. در استان لرستان پروژه‌های آبرسانی ۱۱۷ روستا به بهره‌برداری می‌رسد که با اجرای این پروژه‌ها، ۸۹۶۶ خانوار از آب شرب سالم بهداشتی و پایدار برخوردار خواهند شد. در استان زنجان نیز پروژه‌های آبرسانی ۴۰ روستا با جمعیت اعلام‌شده در آمار این پروژه‌ها شامل ۷۹۱۶ خانوار و ۲۸۴ نفر به بهره‌برداری می‌رسد.

اجرای پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب بر اساس تقویم سال ۱۴۰۵

وی افزود: تمامی پروژه‌هایی که قرار است در این سال به بهره‌برداری برسند، در قالب یک تقویم تنظیم شده‌اند که بر اساس آن، بهره‌برداری از ۶ پروژه آب و ۲۹ پروژه فاضلاب تا پایان سال برنامه‌ریزی شده است. همچنین اجرای پویش هر هفته ۵۰ روستا با هدف افزایش تعداد روستاهای برخوردار از آب شرب ادامه خواهد داشت. روز پنجشنبه، تصفیه‌خانه فاضلاب آذرشهر به بهره‌برداری رسید و تقریباً پروژه‌های پیش‌بینی‌شده برای فصل تابستان نیز آماده شده‌اند و همچنین تصفیه‌خانه آب بشاگرد نیز به‌عنوان آخرین پروژه این بخش، آماده افتتاح است.

تخصیص تنها چهار همت از اعتبار ۳۸.۵ همتی آبرسانی روستایی

امینی درباره اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای آبرسانی روستایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در این قانون ۳۸.۵ همت اعتبار برای آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده است که در مجموع از ۳۸.۵ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده تنها چهار همت تخصیص یافته است اما با وجود این محدودیت از تمامی ظرفیت‌های صنعت آب و فاضلاب برای اجرای تعهدات و تحقق برنامه‌های آبرسانی روستایی استفاده می‌کنیم.

تداوم آبرسانی روستایی با مشارکت پیمانکاران و مجموعه‌های جهادی

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: جلسات مستمری با پیمانکاران و مجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، از جمله معین‌های استانی، قرارگاه سازندگی بسیج و مجموعه محرومیت‌زدایی سپاه برگزار می‌شود تا روند اجرای پروژه‌ها با جدیت دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی صنعت آب و فاضلاب تصریح کرد: با وجود شرایط دشوار تلاش شده است پروژه‌ها متوقف نشوند و با فعالیت شبانه‌روزی همکاران و استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین اعتبار کارگاه‌های اجرایی فعال بمانند و خدمات‌رسانی در حوزه آب شرب و فاضلاب ادامه پیدا کند.

برچسب ها: شرکت آب و فاضلاب ، شبکه آبرسانی ، آبرسانی روستایی
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