عضو چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق درباره طرح‌ها و توطئه‌ها علیه نیروهای حشدالشعبی به‌ویژه هم‌زمان با تحرکات گروه‌های تروریستی در این کشور هشدار داد و گفت: حشدالشعبی ستون اساسی و سوپاپ اطمینانی برای ساختار دفاعی عراق است.

جوان آنلاین: «علی الزبیدی»، عضو چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی عراق نسبت به طرح‌ها و مداخلات مشکوک خارجی در جهت هدف قراردادن نیروهای بسیج مردمی عراق و تضعیف نقش امنیتی آنها هم‌زمان با تلاش‌ها برای فعال‌کردن و به حرکت درآوردن بقایای گروه‌های تروریستی در مناطق مختلف عراق هشدار داد.

الزبیدی تأکید کرد: تلاش‌های فزاینده‌ای از سوی برخی طرف‌ها و نیروهای خارجی که از ثبات امنیتی حاصل شده در عراق ناراضی هستند، وجود دارد. آنها از ابزارهای مختلف و فشارهای سیاسی و رسانه‌ای برای هدف قراردادن نیروهای حشدالشعبی و تضعیف جایگاه آن در دستگاه نظامی و امنیتی رسمی دولت استفاده می‌کنند.

وی افزود: هدف قراردادن نیروهای حشدالشعبی با تحرکات فزاینده و افزایش فعالیت هسته‌ها و بقایای سازمان‌های تروریستی هم‌زمان شده است. این گروه‌ها تلاش می‌کنند از هرگونه خلا یا اختلال امنیتی انجام عملیات جنایت‌کارانه‌ای که امنیت و ثبات شهرهای آزاد شده و مناطق آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند، سوءاستفاده کنند.

الزبیدی تأکید کرد که نیروهای حشدالشعبی، به‌موجب قانون اساسی، ستون اساسی و سوپاپ اطمینانی برای ساختار دفاعی عراق در کنار نیروهای مسلح عراق هستند و هدف قراردادن آن به طور مستقیم در خدمت برنامه‌های مخرب و تروریستی است.

او از دولت و فرماندهان امنیتی خواست تا حداکثر احتیاط را به کار گیرند و تلاش‌های اطلاعاتی را برای خنثی‌کردن توطئه‌های خارجی و محافظت از ثبات میدانی و حاکمیتی عراق تشدید کنند.