سازمان تجارت دریایی انگلیس: کشتی ها از ارائه گزارش حمله خودداری می کنند

سازمان تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که به‌دلیل خودداری اکثریت کشتی‌های مورد حمله از گزارش‌دهی، نمی تواند آمار دقیق از تعداد حوادث در منطقه ارائه دهد.

جوان آنلاین: این نهاد روز شنبه در بیانیه ای در تارنمای رسمی خود نسبت به عدم گزارش‌دهی کامل حملات دریایی هشدار داد.

سازمان تجارت دریایی انگلیس همچنین افزود، میزان ترددها در تنگه هرمز همچنان ۷۰ درصد پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است.

این نهاد افزود: در آخرین دوره گزارش‌دهی هفتگی، ۱۲ مورد حمله به کشتی ها ثبت شده که شامل ۱۰ حمله در تنگه هرمز، یک حمله در خلیج فارس و یک مورد در دریای عمان است.

بر اساس گزارش کلی این نهاد در ۱۶ اکتبر، از میان کشتی های حادثه دیده، ۶ فروند به مسیر خود ادامه داده یا به بندر رسیدند، یک فروند کشتی غرق یا مفقود شد و ۲ فروند نیز دچار نقص فنی شده یا از کنترل خارج شدند.

در مورد سه حادثه دیگر، میزان خسارات یا سرنوشت شناورها هنوز تأیید نشده است.

سازمان UKMTO هشدار داد که تعیین تعداد دقیق حملات دشوار است زیرا خدمه بسیاری از کشتی های مورد حمله واقع شده، از گزارش دادن این حوادث به این سازمان خودداری می‌کنند.

همچنین، اطلاعات دریافتی از سایر منابع نیز همیشه قابل راستی‌آزمایی نیستند.

این سازمان ادعا کرد که مجموع ترددهای ورودی و خروجی از تنگه هرمز همچنان حدود ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است.

سازمان تجارت دریایی انگلیس تاکید کرد: آمار مربوط به «ترددهای تسهیل‌شده» که توسط آمریکا اعلام شده است، به‌طور مستقل قابل تأیید نیست.