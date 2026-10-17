نماینده کنگره آمریکا: نتانیاهو دروغگو و قاتل کودکان فلسطینی است

نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی دروغگو و دست او به خون کودکان فلسطینی آغشته است.

جوان آنلاین: رو خانا در پیامی در شبکه ایکس به حمله به هایدی لوین عکاس و خبرنگار آمریکایی اشاره کرد و نوشت: شهرک‌نشینان اسرائیلی پس از حمله اخیر به عکاس واشنگتن پست، با مصونیت از مجازات در کرانه باختری فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد که مهاجمان او را بلند کردند، سپس دوباره او را به زمین انداختند و به لگد زدن ادامه دادند.

خانا خواستار پایان کمک‌های آمریکا به اسرائیل شد و افزود: ما باید کمک‌هایی را که برای تأمین مالی فعالیت‌های شهرک‌نشینان به اسرائیل استفاده می‌شود، قطع و فروش این سلاح‌ها را متوقف کنیم.

وی همچنین به تجربه ژوئیه گذشته خود از بازداشت به همراه یک عکاس نیویورک تایمز در سرزمین های اشغالی توسط شهرک‌نشینان اشاره و تاکید کرد که «بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک دروغگو است.»

خانا افزود: نتانیاهو تو دروغگویی هستی و دستت به خون کودکان فلسطینی آغشته است.

سایر قانونگذاران آمریکایی نیز به حمله شهرک نشینان به هایدی لوین عکاس و خبرنگار آمریکایی اعتراض کرده اند.

رُزا دی‌لورو نماینده کنگره آمریکا در پی حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به هایدی لوین عکاس روزنامه واشنگتن‌پست و روستاییان فلسطینی خواستار پاسخگویی عاملان این اقدام شد.

دی‌لورو در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: اگر شهرک‌نشینان چنین رفتاری را با یک روزنامه‌نگار آمریکایی، آن هم در برابر دوربین و در روشنایی روز انجام می‌دهند، تصور کنید خانواده‌های فلسطینی در زمانی که کسی ناظر نیست، با چه وضعیتی روبرو هستند. مسئولان این حمله باید پاسخگو شوند.

کریس ون‌هولن سناتور آمریکایی نیز در واکنش به حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به این روزنامه‌نگار آمریکایی در کرانه باختری، خواستار اقدام در این زمینه شد.

این سناتور در پیامی در شبکه ایکس نوشت: خشونت‌های مکرر و مصونیت آشکار از مجازات در حملات علیه آمریکایی‌ ها و فلسطینی‌ها، غیرقابل‌قبول است.

وی افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا چه زمانی قرار است کاری انجام دهند؟ دولت باید عاملان این حملات را پاسخگو کند.