صنعا از کشورهای اسلامی خواست که نقش خود را در قبال تجاوز عربستان به یمن ایفا کنند

وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای از کشورهای اسلامی خواست که نقش مثبتی در پایان دادن به تجاوز و محاصره تحمیل شده بر این کشور که بیش از یک دهه است ادامه دارد، ایفا کنند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در بیانیه ای به مناسبت پنجاه و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی که قرار است در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر ( ۲۵ و ۲۶ مهر) در بغداد، پایتخت عراق برگزار شود، ابراز امیدواری کرد که این نشست، دروغ بزرگی را که نظام سعودی علیه مردم یمن تبلیغ می‌کند، یعنی اینکه یمنی‌ها مکه و مدینه را هدف قرار می‌دهند، نپذیرد.

وزارت امور خارجه و مهاجران یمن ادعای عربستان مبنی بر هدف قرارگرفتن مکه مکرمه و مدینه منوره توسط یمنی ها را توهین بزرگی به مردمی دانست که حاضرند جان خود را برای اماکن مقدس اسلامی فدا کنند و از کشورهای اسلامی خواست تا مطابق با آیه «یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَکُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَیَّنُوٓاْ أَن تُصِیبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَیٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِینَ» عمل کنند.

بیانیه تاکید کرد که خواسته‌های صنعا عادلانه و منصفانه است و غیرمنطقی نیست و مربوط به حقوق مشروع یعنی پایان دادن به تجاوز و محاصره‌ای است که رنج عظیمی را برای مردم یمن ایجاد کرده است.

وزارت امور خارجه یمن با اشاره به اینکه نظام سعودی به مدت ۱۲ سال غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان و همچنین زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، فرودگاه‌ها، کارخانه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، مزارع، مخازن آب، بازارها، مساجد و موارد دیگر را هدف قرار داده است، افزود که نظام سعودی از طریق محاصره اقتصادی، عدم پرداخت حقوق، بستن فرودگاه بین‌المللی صنعا و محاصره بنادر، از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده کرده و منجر به بزرگترین بحران انسانی در عصر پیشرفته شده است.

این وزارتخانه اظهار داشت که جنایات و قتل عام‌هایی که نظام سعودی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی مرتکب شده، مستند و مشهود است و نباید توسط جهان اسلام یا وجدان بشریت نادیده گرفته شود.

وزارت امور خارجه یمن بار دیگر تاکید کرد: نظام سعودی که تجاوز به یمن را آغاز کرد، همان نظامی است که با هدف قرار دادن فرودگاه صنعا، درگیری اخیر را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون بیش از ۲ هزار حمله هوایی را علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی یمن انجام داده است که نیازمند اتخاذ موضع مسئولانه از سوی کشورهای اسلامی است.

این بیانیه تاکید کرد که تبلیغات منتشر شده توسط نظام سعودی علیه صنعا دروغ است و صنعا آماده است تا این ادعا را با هر کشور منصف و بی‌طرفی بررسی کند.

وزارت امور خارجه یمن در پایان بیانیه خود تاکید کرد که حمل و نقل دریایی در دریای سرخ امن است و تشدید تنش توسط نظام سعودی، تهدیدی برای آن محسوب می‌شود.