شنیده شدن صدای انفجار در دمشق

جوان آنلاین: رسانه های عربی جمعه شب از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی قدسیا و الهامه در حومه دمشق خبر دادند.

در همین حال شبکه الاخباریه سوریه در خبری فوری ادعا کرد که صدای انفجار شنیده شده در حوالی قدسیا و الهامه در حومه دمشق ناشی از انجام رزمایش نظامی بوده است.

سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و روی کار آمدن حکومت «احمد الشرع»، همچنان با چالش‌های امنیتی و اجتماعی متعددی روبه‌رو است.

در ماه‌های گذشته، درگیری‌های مسلحانه، حملات پراکنده و خشونت‌های فرقه‌ای در برخی مناطق این کشور ادامه داشته است.

همزمان، وضعیت اقتصادی دشوار و افزایش هزینه‌های زندگی و سوخت، به نارضایتی‌های اجتماعی در بخش‌هایی از سوریه دامن زده است.

دولت موقت سوریه در حالی تلاش می‌کند کنترل امنیتی و اداری خود را در سراسر کشور تثبیت کند که بقایای درگیری‌های سال‌های جنگ داخلی، سلاح‌های برجا مانده از جنگ و اختلافات اجتماعی همچنان از عوامل بی‌ثباتی در این کشور به شمار می‌روند.