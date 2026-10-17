قیمت نفت به مرز ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید

با گسترش تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش فشار بر آبراهه‌های بین‌المللی، قیمت جهانی نفت برنت وارد مرز ۱۱۰ دلار در هر بشکه شد.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام برنت، با گسترش نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه که به فشار بیشتر بر عرضه منجر می شود، برای نخستین بار از ماه مه به آستانه ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید.

این در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان در حال ارزیابی حجم فرآورده‌های دیزلی هستند که روسیه ممکن است بتواند به بازارهای جهانی عرضه کند.

در همین رابطه قراردادهای آتی نفت خام برنت با ۳.۹۴ دلار یا ۳.۷ درصد افزایش به ۱۰۹.۸۶ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ۱۹ مه تاکنون است. همچنین قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳.۴۴ دلار یا ۳.۵ درصد افزایش به ۱۰۱.۴۱ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ۱۷ سپتامبر تاکنون به شمار می‌رود.